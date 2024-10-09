Україна отримає перевагу над РФ: Умєров розкрив деталі передачі Францією Mirage 2000

Франція планує передати Україні винищувачі Mirage 2000 з озброєнням, яке забезпечить перевагу в небі над Росією, заявив Рустем Умєров.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-poluchit-preimushchestvo-nad-rf-umerov-raskryl-detali-peredachi-franciey-mirage-2000-10603943.html Посилання скопійоване

Винищувачі Mirage 2000 будуть оснащені так, щоб Україна мала перевагу над РФ / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org

Франція планує передати Україні винищувачі Mirage 2000 на початку 2025 року. Літаки оснастять так, щоб українські сили отримали перевагу в повітряному просторі над Росією. Про це 9 жовтня повідомив міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі телемарафону.

Умєров зазначив, що провів зустріч із міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню. Під час зустрічі міністри обговорили деталі передачі літаків Mirage 2000.

"Ми обговорювали, які платформи будуть передаватися, модернізацію, підготовку пілотів, інфраструктуру, авіоніку. В цьому плані Франція буде нам передавати", - заявив міністр оборони. відео дня

За його словами, з французьким колегою також розглянули додаткову допомогу, яку Франція може надати Україні після передачі винищувачів.

"Йдемо по графіку. Сподіваюсь, що скоро будемо мати їх у себе. Ці літаки будуть оснащені так, щоб ми мали перевагу", - наголосив Умєров.

Що відомо про Mirage 2000 / Інфографіка: Главред

Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Передача Україні винищувачів Mirage 2000 - що відомо

Нагадаємо, на початку жовтня міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню оголосив про передачу Україні винищувачів Mirage 2000 у січні-березні 2025 року. Ці літаки будуть оснащені новими озброєннями типу повітря-земля.

Франція проводить модернізацію частини Mirage 2000-5 для цієї мети, ймовірно, йдеться про адаптацію літака до бомб Armement air-sol modulaire (AASM), які вже були надані Україні. Конкретні деталі модернізації поки що не розкриваються.

Як повідомляв Главред, у першому кварталі 2025 року Україна може отримати французькі винищувачі Mirage 2000, які будуть оснащені новими засобами ураження для завдання ударів по наземних цілях та системами радіоелектронної боротьби. За інформацією Forbes, українські ЗС використовуватимуть для цих літаків французькі боєприпаси, такі як крилаті ракети SCALP-EG та плануючі бомби Hammer.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред