Україна отримає шість літаків: Умєров анонсував нові F16 найближчим часом

Норвегія продовжить підтримку нашої держави і надасть Україні шість літаків найближчим часом. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на своїй сторінці в Фейсбук.
Хто такий Рустем Умєров
Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.
Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".
У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.
За його словами, він провів двосторонні переговори з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом, у ході яких досягли "конкретних домовленостей" щодо зміцнення протиповітряної оборони України, під час Ради Україна-НАТО.
"Окремий фокус – авіаційна складова. Зокрема, посилення наших спроможностей винищувачами F-16. Норвегія продовжить підтримку і надасть Україні шість літаків найближчим часом", – написав він у соцмережах.
Окрім цього, за словами Умєрова, з союзниками обговорили питання розвитку української оборонної промисловості.
"Запросив Норвегію долучитись до "Данської моделі" — прямого фінансування українських оборонних підприємств. Працюємо в цьому напрямку. Окремо запропонував Норвегії взяти "шефство" над однією з бригад ЗСУ за зразком Франції, яке включає тренування та комплектування. Нові анонси скоро", – підсумував Умєров.
Водночас Норвезька сторона поки що про результати цієї зустрічі не повідомила.
F-16 для України - що відомо
На початку вересня міністр оборони Рустем Умеров анонсував появу нових F-16 в Україні. Група українських пілотів почала проходити підготовку в Румунії.
Окрім цього, на Заході видали відверту заяву про те, що F-16 постачають пізно, Україні треба до 200 літаків. За їхніми даними, авіацію необхідно було поставити ще на початку літнього контрнаступу ЗСУ 2023 року.
Окрім цього, ЗМІ помітили несподівані деталі на українських F-16. Ідеться про специфічний пілон з об'єктивами та дивний колір ліхтаря одного з літаків.
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