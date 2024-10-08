Mirage 2000 для ЗСУ: у Франції назвали терміни поставки винищувачів

Літаки Mirage 2000, які планують передати Україні, оснастять новими озброєннями і системами РЕБ.

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Себастьян Лекорню прокоментував питання постачання Україні винищувачів Mirage 2000 / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню прокоментував питання постачання Україні винищувачів Mirage 2000.

Париж передасть Києву бойові літаки в січні-березні 2025 року, підкреслив він в інтерв'ю виданню Sud Ouest.

За словами глави французького оборонного відомства, винищувачі Mirage 2000, які планують передати Україні, будуть оснащені новими озброєннями типу повітря-земля.

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Винищувачі Mirage 2000 - що про них відомо Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation. Основний бойовий літак Військово-Повітряних сил Франції в кінці XX - на початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи та Латинської Америки. Ударний Mirage-2000D є носієм крилатих ракет SCALP-EG та іншого керованого авіаційного озброєння.

Він також уточнив, що винищувачі для України Франція оснастить новими системами протирадіоелектронної оборони.

Лекорню також додав, що Франція продовжує підготовку українських пілотів і механіків.

/ @SebLecornu

Як повідомлялося раніше, Україна може отримати французькі винищувачі Mirage-2000-5, а пілоти вже можуть бути підготовленими. Нещодавно посол Франції в Україні заявив, що підготовка пілотів для цих винищувачів триватиме місяці, водночас він не сказав, чи зараз уже пілоти готуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Бельгія поставить Україні 30 своїх винищувачів F-16 до 2028 року. Перші літаки мають бути поставлені вже до кінця року. Про це заявила міністр закордонних справ Хаджа Лабіб.

Як повідомлялося раніше, Україна отримала перші F-16 від Нідерландів. Більше літаків Нідерланди обіцяють передати Україні в найближчі місяці.

/ Інфографіка Главред

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