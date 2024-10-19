Чекати залишилось не довго: відомо, коли Україна отримає перші Mirage 2000

Україна найближчими місяцями отримає від Франції літаки Mirage 2000. Перші борти будуть надані вже на початку 2025 року. Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на прес-конференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою.
За його словами, Франція допомагатиме та підтримуватиме Україну.
"Наша допомога виявляється в конкретних прикладах. Стосовно сфери оборони, ми надаємо Україні обладнання та військову техніку. Також Франція - перша країна, яка займається підготовкою цілої бригади, це бригада Анни Київської. Перші літаки Mirage 2000 будуть надані Україні на початку наступного року", - сказав міністр.
Він також наголосив, що Франція готуватиме пілотів цих літаків.
Хто такий Жан-Ноель Барро?
Жан-Ноель Барро - французький політик, міністр-делегат з європейських справ Франції (2024). Міністр Європи та закордонних справ (з 2024), повідомляє Вікіпедія.
Передача літаків Mirage 2000 Україні - що відомо
Нагадаємо, раніше, міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню говорив, що Париж передасть Києву бойові літаки Mirage 2000 в січні-березні 2025 року.
Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що літаки оснастять так, щоб українські сили отримали перевагу в повітряному просторі над Росією.
В той же час, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап заявив, що є категоричним противником цього літака Mirage-2000.
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