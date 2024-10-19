Чекати залишилось не довго: відомо, коли Україна отримає перші Mirage 2000

Франція також готуватиме пілотів цих літаків.

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Перші літаки Mirage 2000 / колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

Україна найближчими місяцями отримає від Франції літаки Mirage 2000. Перші борти будуть надані вже на початку 2025 року. Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на прес-конференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

За його словами, Франція допомагатиме та підтримуватиме Україну.

"Наша допомога виявляється в конкретних прикладах. Стосовно сфери оборони, ми надаємо Україні обладнання та військову техніку. Також Франція - перша країна, яка займається підготовкою цілої бригади, це бригада Анни Київської. Перші літаки Mirage 2000 будуть надані Україні на початку наступного року", - сказав міністр.

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Він також наголосив, що Франція готуватиме пілотів цих літаків.

Хто такий Жан-Ноель Барро? Жан-Ноель Барро - французький політик, міністр-делегат з європейських справ Франції (2024). Міністр Європи та закордонних справ (з 2024), повідомляє Вікіпедія.

Передача літаків Mirage 2000 Україні - що відомо

Нагадаємо, раніше, міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню говорив, що Париж передасть Києву бойові літаки Mirage 2000 в січні-березні 2025 року.

Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що літаки оснастять так, щоб українські сили отримали перевагу в повітряному просторі над Росією.

В той же час, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап заявив, що є категоричним противником цього літака Mirage-2000.

Mirage 2000 / Інфографіка: Главред

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