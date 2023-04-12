"Впізнав своїх колишніх колег": стало відомо, хто обезголовив українського військового - правозахисник

Втікач "вагнерівець" Андрій Медведєв по відео впізнав своїх колишніх колег, які відрізали голову живому українському військовому.

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Колишній "вагнерівець" впізнав того, хто обезголовив українського військового / Колаж фото з соцмереж, kommersant.ru

Російські окупанти жорстоко стратили українського військового, якого вони взяли в полон. Вони відрізали голову ще живому захиснику. Вже стало відомо, хто зробив подібне з українським військовим. Ними виявилися "вагнерівці". Принаймні так стверджує правозахисник Володимир Осєчкін, який особисто поспілкувався з бойовиком-втікачем ПВК "Вагнера" Андрієм Медведєвим. Відео вже розлетілося в Мережі.

Осєчкін стверджує, що Медведєв, який перебуває у шведській депортаційній в'язниці, особисто впізнав і підтвердив особу окупантів, які стратили українського військового.

"Він однозначно пізнає там своїх колишніх колег - бійців ПВК "Вагнера" - за характерними позивними, по тому, як вони розмовляють, що вони озвучують по раціях між самою цією позасудовою стратою і жорстоким вбивством, по тому, які постріли лунають з АГС. Він однозначно стверджує і допомагає нам в упізнанні, що до цього страшного вбивства причетні бійці незаконного збройного формування, відомого як ПВК "Вагнера", - сказав Осєчкін.

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Володимир Осєчкін / скріншот з відео

Пізніше в Telegram-каналі Gulagu.net з'явилася інформація про те, що до цієї страти, як і кількох інших, був причетний командир ПВК "Вагнера" Дмитро Уткін. Подібними діями "вагнерівці" хочуть озлобити ЗСУ, щоб "росіянам було страшно здаватися в полон".

"Вже кілька опитаних нами колишніх і помітних учасників" ПВК Вагнер "повідомили про те, що ця та інші розправи були санкціоновані командиром" ПВК Вагнер" Дмитром Уткіним з метою озлоблення ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Жорстоке вбивство українського військового окупантами

Увечері 11 квітня в російських пабліках у Мережі з'явилося відео розправи над українським військовослужбовцем. На опублікованих кадрах люди у військовій формі з відзнаками російських окупантів страчують живу людину з жовтою стрічкою – її, як правило, використовують ЗСУ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що проводиться детальна перевірка змісту відео зі стратою і встановлюється особа військового.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування, провадження порушили за ч.2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

На кадри зі стратою воїна ЗСУ окупантами відреагував президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, це відео має побачити світ, щоб зрозуміти справжнє обличчя Росії. Президент закликав світ реагувати на агресію та воєнні злочини країни-агресора Росії.

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