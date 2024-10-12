Вже найближчими днями: українцям представлять 'план перемоги' - Подоляк

Однак, математичні деталі щодо пунктів цього плану будуть відомі лише людям, які ухвалюють рішення.

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"План перемоги" України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Володимир Зеленський, Михайло Подоляк

"План перемоги" України, який президент Володимир Зеленський представив лідерам країн-партнерів, найближчими днями розкриють і для українців. Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

За його словами, основні акценти "вже зрозумілі, а "математичні деталі" щодо пунктів цього плану будуть відомі лише людям, які ухвалюють рішення в країнах-партнерах, адже від них залежить реалізація цього плану.

Однак, глава держави все ж таки презентує цей план народу.

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"Щодо більш широкої презентації для України – я думаю, що це питання днів. Тому що важливо розуміти, на якому [ми] етапі війни, що [ми] робимо. Президент достатньо ефективно цю презентацію проведе. Акценти основні вже зрозумілі, але він додасть деталей, які будуть чітко говорити, що це за програма примусу (Росії до переговорів – ред.), чому вона важлива. Я думаю, президент таку презентацію проведе у найближчі дні", – наголосив Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

"План перемоги" України - що відомо

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що представлений у Лондоні, Римі та Берліні план перемоги - це насамперед план створення умов для дійсного руху до закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор РФ ігнорує реальну дипломатію та українську Формулу миру, щоб закінчити війну справедливо на основі статуту ООН. Однак, якщо буде реалізовано План перемоги України, РФ не зможе продовжувати воювати і буде змушена піти на мир.

Зеленський також наголосив на необхідності врахування позицій усіх міжнародних партнерів для вдосконалення Плану перемоги України. Він зазначив, що документ буде оприлюднено, як тільки вдасться досягти цього розуміння.

План перемоги / Інфографіка: Главред

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