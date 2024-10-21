Вже найближчим часом: РФ може готувати новий наступ на фронті - майор ЗСУ

Цей напрямок може стати одним з найгарячіших на фронті.

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Наступ РФ на фронті / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 117 окрема бригада сил ТРО

Армія країни-агресорки Росії може готуватися до нового наступу у Запорізькій області. Про це заявив майор ЗСУ Валерій Прозапас в ефірі "Київ 24".

Він наголосив, що після просування на Донецькому напрямку росіяни будуть намагатися більш інтенсивно атакувати в Запорізькій області.

"Тепер з півдня і з південного сходу вони будуть намагатися посунутися до обласного центру (Запоріжжя – ред.)", – сказав Прозапас.

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За його словами, найближчим часом саме цей напрямок може стати одним з найгарячіших на фронті.

"Пам'ятаємо, що Путін вніс Запоріжжя у конституцію РФ, де воно значиться як російське. Звичайно, нам треба приділяти Запоріжжю максимальну увагу", – підкреслив майор ЗСУ.

Хто такий Валерій Прозапас? Валерій Прозапас - депутат Запорізької міської ради 8 скликання, учасник Революції Гідності, офіцер ЗСУ. У 2022 році після початку повномасштабної війни з РФ приєднався до лав 36 окремої бригади морської піхоти у якості начальника штабу самохідного артилерійського дивізіону. Має звання капітана.

Ситуація на фронті - останні новини

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