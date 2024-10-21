Вже найближчим часом: РФ може готувати новий наступ на фронті - майор ЗСУ

Армія країни-агресорки Росії може готуватися до нового наступу у Запорізькій області. Про це заявив майор ЗСУ Валерій Прозапас в ефірі "Київ 24".
Він наголосив, що після просування на Донецькому напрямку росіяни будуть намагатися більш інтенсивно атакувати в Запорізькій області.
"Тепер з півдня і з південного сходу вони будуть намагатися посунутися до обласного центру (Запоріжжя – ред.)", – сказав Прозапас.
За його словами, найближчим часом саме цей напрямок може стати одним з найгарячіших на фронті.
"Пам'ятаємо, що Путін вніс Запоріжжя у конституцію РФ, де воно значиться як російське. Звичайно, нам треба приділяти Запоріжжю максимальну увагу", – підкреслив майор ЗСУ.
Хто такий Валерій Прозапас?
Валерій Прозапас - депутат Запорізької міської ради 8 скликання, учасник Революції Гідності, офіцер ЗСУ. У 2022 році після початку повномасштабної війни з РФ приєднався до лав 36 окремої бригади морської піхоти у якості начальника штабу самохідного артилерійського дивізіону. Має звання капітана.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук розповів, що на Куп'янському напрямку ситуація дуже складна та нестабільна. Зокрема, російська окупаційна армія розсікла угруповання наших військ у напрямку річки Оскіл на два плацдарми.
Офіцер 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України Богдан Равліковський повідомив, що російські диверсійно-розвідувальні групи проникають у місто Торецьк Донецької області використовуючи для укриття покинуті через війну будинки. Окрім цього, окупанти намагаються вести розвідку, перевдягаючись у цивільний одяг для маскування.
Генерал-лейтенант Ігор Романенко повідомив, що на Харківщині Силам оборони України вдалося провести контратаки навколо населеного пункту Піщане.
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