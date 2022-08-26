Росія могла розмістити в Криму ядерну зброю, є такі ознаки - Центр оборонних стратегій

Росія в Криму відновила інфраструктуру для ядерної зброї - Фролова / Колаж Pixabay, ua.depositphotos.com/

На території захопленого Росією Криму є всі ознаки того, що Москва розмістила там тактичну ядерну зброю. Військове керівництво країни-агресорки відправило на півострів фахівців, які обслуговують ядерні об'єкти. На Кримському півострові відновлено інфраструктуру для функціонування ядерних озброєнь. Російські ракети можуть дотягнутися до будь-якої столиці Європи. Про це заявила генеральна директорка Центру оборонних стратегій Аліна Фролова.

Під час пресконференції щодо стратегії деокупації Криму вона розповіла про те, що на окупованому півострові фіксуються всі ознаки розміщення російської ядерної зброї.

Згідно з її оцінкою, військові РФ провели заходи, пов'язані з відновленням в Криму інфраструктури, спрямованої на функціонування ядерної зброї.

За її словами, на захопленому Кримському півострові створили навіть спеціальний підрозділ російських військ, для обслуговування об'єктів з ядерною зброєю.

У такій ситуації присутня небезпека для Європи - російські ракети дістають до будь-якої столиці.

"Російські ракети можуть досягти з Криму будь-якої європейської столиці. Вплив небезпеки РФ відчувається в Каспійському, Балтійському та Середземному морях", - сказала Фролова.

Також вона запевнила, що Україна як держава, яка є підписантом угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, звільнятиме півострів від таких озброєнь після того, як поверне Крим.

"Всі об'єкти, які були відновлені, зі зберігання, розташування і використання ядерної зброї, повинні бути переведені в інший режим — або законсервовані, або використовуватися за іншим призначенням", - додала Аліна Фролова і підкреслила, що після звільнення Криму півострів потрібно перетворити на оплот безпеки Європи.

Повернення Криму до України

23 серпня в Україні відбувся другий саміт Кримської платформи. Країни-союзники Києва, а також представники міжнародних організацій, зібралися з метою обговорення проблем окупації Росією Криму.

Президент України Володимир Зеленський припустив сценарій звільнення Криму військовим шляхом. За словами гаранта, ЗСУ мають право наносити удари по російській військовій інфраструктурі на захопленому півострові і застосують будь-які засоби, які вважатимуть потрібними, для звільнення своєї території. Зеленський підкреслив, що щодо цього аспекту Київ не консультуватиметься з іншими країнами.

Уперше на саміті Кримської платформи виступив президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він підкреслив, що Анкара визнає територіальну цілісність України і ніколи не погодиться з окупацією Росією українських територій. Йшлося, у тому числі, і про Крим. Ердоган чітко сказав - Крим повинен повернутися до складу України.

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