Ракети Harpoon ламають плани РФ: розвідка Британії про удар Москви по порту Одеси

РФ побоюється застосування ракет Harpoon / defense.gov/Navy Petty Officer 2nd Class Sarah Myers

Одним з пріоритетів для російських окупантів є знищення українських протикорабельних ракет.

РФ сприймає протикорабельні ракети як ключову загрозу, яка обмежує ефективність її Чорноморського флоту, йдеться у звіті розвідки, опублікованому Міноборони Британії.

"Міноборони Росії стверджує, що уразило український військовий корабель і запас протикорабельних ракет. Немає посилань на те, що такі цілі були в тому місці, куди потрапили ракети", - відзначають британські аналітики, коментуючи удар РФ по Одесі.

Вказується, що застосування ЗСУ протикорабельних ракет суттєво підірвало загальний план вторгнення, оскільки це зірвало плани РФ щодо десантного нападу з метою захоплення Одеси.

"Росія буде продовжувати пріоритет зусиллям з погіршення і знищення протикорабельних можливостей України" - вважає британська розвідка.

Водночас у британській розвідці розкритикували підхід окупантів РФ до відбору цілей через застарілі дані розвідки та погане планування.

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Ракетний удар РФ по Одесі

Нагадаємо, 23 липня російські війська завдали удару по Одеському порту крилатими ракетами типу "Калібр".

Стало відомо про руйнування і пожежу в результаті ворожого обстрілу.

Підписання угоди про зерновий коридор

Як відомо, 22 липня в Стамбулі підписані угоди про розблокування трьох українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною.

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