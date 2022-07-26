Ракети Harpoon ламають плани РФ: розвідка Британії про удар Москви по порту Одеси

РФ сприймає протикорабельні ракети як ключову загрозу, йдеться у звіті Міноборони Великобританії.
Одним з пріоритетів для російських окупантів є знищення українських протикорабельних ракет.
РФ сприймає протикорабельні ракети як ключову загрозу, яка обмежує ефективність її Чорноморського флоту, йдеться у звіті розвідки, опублікованому Міноборони Британії.
"Міноборони Росії стверджує, що уразило український військовий корабель і запас протикорабельних ракет. Немає посилань на те, що такі цілі були в тому місці, куди потрапили ракети", - відзначають британські аналітики, коментуючи удар РФ по Одесі.
Вказується, що застосування ЗСУ протикорабельних ракет суттєво підірвало загальний план вторгнення, оскільки це зірвало плани РФ щодо десантного нападу з метою захоплення Одеси.
"Росія буде продовжувати пріоритет зусиллям з погіршення і знищення протикорабельних можливостей України" - вважає британська розвідка.
Водночас у британській розвідці розкритикували підхід окупантів РФ до відбору цілей через застарілі дані розвідки та погане планування.
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Ракетний удар РФ по Одесі
Нагадаємо, 23 липня російські війська завдали удару по Одеському порту крилатими ракетами типу "Калібр".
Стало відомо про руйнування і пожежу в результаті ворожого обстрілу.
Підписання угоди про зерновий коридор
Як відомо, 22 липня в Стамбулі підписані угоди про розблокування трьох українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.
Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною.
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