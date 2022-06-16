"Хочемо подякувати ЗСУ": в Івано-Франківську школярки збирають гроші, продаючи випічку та лимонад

В Івано-Франківську Школярки збирають гроші для ЗСУ / Ірина Пилипов

В Івано-Франківській області дві школярки продають домашню випічку, лимонад і саморобні свічки, щоб допомогти ЗСУ. Лише за чотири дні 12-річній Ангеліні та 10-річній Тані вдалося зібрати понад 2,5 тис. грн. Про це повідомляє видання Галка.

Продавати домашню випічку і лимонад запропонувала Таня. Ця думка прийшла дівчинці під час навчання, коли вчителька розповідала про допомогу інших дітей.

Таким чином дівчатка хочуть віддячити українським військовим за те, що не відчувають на собі російської агресії.

"Коли ми були на стометрівці і продавали там солодощі, до нас підійшов один чоловік і купив все, що ми мали. Це було дуже приємно і ще завдяки йому ми не потрапили під дощ", - розповіли дівчатка.

В Івано-Франківську Школярки збирають гроші для ЗСУ / Ірина Пилипів

Мами школярок розповідають, що дівчатка самі випікають солодощі і роблять лимонад. Роблять це вони під наглядом дорослих.

Ангеліна і Таня хочуть зібрати 5 тис. грн, щоб передати їх на потреби ЗСУ.

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Нагадаємо, в центрі Дніпра маленька Соломія грає на сопілці, а зібрані за свою прекрасну музику гроші передає на фронт, на допомогу захисникам України від рашистів. Дівчинка зібрала вже 118 тисяч гривень і передала їх на потреби армії.

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