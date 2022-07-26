Військовий аналітик назвав ключову мету для ЗСУ при звільненні Херсонщини

ЗСУ б'ють по мосту через Дніпро в Херсоні / Михайло Подоляк

Для успішного звільнення Херсонської області від російських окупантів українські захисники повинні зайнятися перерізанням залізничних колій, що виконують головну роль у військовій логістиці Кремля.

Як пише відомий військовий аналітик Тому Купер, при окупації території України росіяни тримаються вздовж залізничних колій.

Це пояснюється досить просто, адже залізниця дозволяє окупантам перевозити значні обсяги військових вантажів, з чим не впорається автотранспорт, пише він.

Аналітик стверджує, що ЗСУ повинні зосередитися на знищенні залізничного мосту в Херсоні, проте його ліквідувати вкрай проблематично через особливості конструкції.

"Зруйнувати такі консольні мости, як цей, надзвичайно важко. Так, навіть за допомогою "високоточних" боєприпасів, тому що вони мають тенденцію "пролітати крізь конструкцію", не завдаючи їй ніякої шкоди", – пише він.

Разом з тим Купер додає, що навіть знищивши залізничні та автомобільні шляхи постачання озброєння, швидко звільнити Регіон не вдасться. Це вимагає часу і зусиль. Він зазначає, що у росіян є великі ресурси для того, щоб відновлювати за кілька днів ліквідовані мости, склади боєприпасів і штаби.

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Нагадаємо, на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

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