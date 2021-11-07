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"Вагон замироточив": Укрзалізниця влипла в новий скандал через "душ" зі стелі

7 листопада 2021, 10:51

На пасажирів Укрзалізниці почала лити вода зі стелі вагона.

Поїзд
Нова НП сталася в поїзді Укрзалізниці / УНІАН

В одному із залізничних пасажирських вагонів компанії Укрзалізниця полився потужний потік води прямо зі стелі.

Про інцидент розповів в Facebook користувач ігор Грумідський і опублікував відповідне відео.

"Вбудований душ від Укрзалізниці? А ні, це просто черговий вагон поїзда "замироточив", - пише пасажир.

Відзначимо, що в коментарях під його постом користувачі знайшли пояснення дивній події.

За їх словами, вода зі стелі вагона може бути викликана неуважністю персоналу при заправці вагонів водою.

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"Не чудіть! Це самий звичайний перелив в плацкарті при заправці вагона водою! Таке буває на відстоях часто", - пояснили в Мережі.

Раніше Главред писав про те, що відома українська актриса і активістка Римма Зюбіна поділилася враженнями від поїздки в поїзді Укрзалізниці за маршрутом Херсон-Київ і обурилася рівнем надання послуг для пасажирів.

Зюбіна розповіла, що вона придбала квиток у вагон першого класу, проте виявилося, що це був звичайний купейний вагон. Час у дорозі-майже вісім годин, вартість квитка-500 грн, сидіти весь цей час там занадто незручно, зазначає актриса.

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