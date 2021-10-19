Вода хльостала через дірявий дах поїзда Укрзалізниці і залила підлогу у вагоні

Вода хльостала через дірявий дах поїзда Укрзалізниці / УНІАН

У черговому поїзді Державної компанії "Укрзалізниці" продірявився дах. І вода під час дощу стрімким потоком лилася в тамбур біля туалету. Відповідне відео з'явилося в мережі. Ролик опублікував Telegram канал "Україна в шоці".

"Вбудований душ від "Укрзалізниці"? А, ні, це просто черговий вагон поїзда "замироточив", — підписав кадри автор.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в поїзді Київ-Миколаїв пасажирам дах плацкартного вагона був настільки дірявий, що під час дощу пасажирам довелося тримати біля себе відра під час дощу - в них була вода.

Як видно на записі, дощова вода сильно заливала підлогу і нижні пасажирські ліжка з ламп в стелі.

В результаті пасажирами, щоб залишатися сухими, довелося постійно стежити за речами і прибирати ноги ‒ оскільки в деяких місцях на підлозі утворювалися калюжі.