"УЗ" запустила новий поїзд "Київ-Будапешт": ціна квитка, графік руху

Коротко:
- Розклад поїздів
- Вартість квитка
"Укрзалізниця" почала продавати квитки на новий поїзд №9/10 сполученням "Київ-Будапешт". Про це повідомляє Telegram-канал державного акціонерного товариства.
"Довгоочікуваний маршрут, реалізований у кооперації з угорськими державними залізницями, поїде з 15 грудня!", - йдеться в заяві.відео дня
Поїзд відправлятиметься з Києва о 10:16 і прибуватиме до Будапешта о 06:00. У зворотному напрямку він відправлятиметься о 22:40 і прибуватиме до столиці України о 19:11. Вартість квитка в купейному вагоні становить 2800 гривень.
У поїзді не буде триярусних купе. Замість них він отримав спальні вагони "люкс" і "купе". Також у ньому буде багато місця для багажу. Квитки можна придбати в додатку та на офіційному сайті.
Поїзд дасть змогу розвантажити найбільш затребувані міжнародні маршрути "Укрзалізниці" і дасть пряме сполучення з одним із найбільших аеропортів у цій частині Європи.
В "Укрзалізниці" також зазначили, що попри масштабні ранкові удари з боку РФ, залізниця працює за розкладом.
Новини про Укрзалізницю
Як повідомляв Главред, Укрзалізниця змінила формат продажу квитків на низку популярних міжнародних рейсів. Реалізація починатиметься з 09:00 за 20 діб до моменту відправлення поїзда.
Росіяни часто б'ють по залізничній інфраструктурі, ймовірно, намагаючись звіряти постачання озброєння та боєприпасів до лінії фронту.
Наприклад, навесні окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі одразу в трьох областях.
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Що таке "Укрзалізниця"
Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) - національний перевізник вантажів і пасажирів, пише Вікіпедія.
Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.
Компанія забезпечує майже 82% вантажних і 36% пасажирських перевезень, що здійснюються всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.
"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до списку держпідприємств, що не підлягають приватизації.
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