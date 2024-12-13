"УЗ" запустила новий поїзд "Київ-Будапешт": ціна квитка, графік руху

У поїзді не буде триярусних купе. Замість них він отримав спальні вагони "люкс" і "купе".

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"Укрзалізниця" почала продавати квитки на новий поїзд "Київ-Будапешт" / колаж: Главред фото: Волинські новини, Укрзалізниця, pixabay

Коротко:

Розклад поїздів

Вартість квитка

"Укрзалізниця" почала продавати квитки на новий поїзд №9/10 сполученням "Київ-Будапешт". Про це повідомляє Telegram-канал державного акціонерного товариства.

"Довгоочікуваний маршрут, реалізований у кооперації з угорськими державними залізницями, поїде з 15 грудня!", - йдеться в заяві. відео дня

Поїзд відправлятиметься з Києва о 10:16 і прибуватиме до Будапешта о 06:00. У зворотному напрямку він відправлятиметься о 22:40 і прибуватиме до столиці України о 19:11. Вартість квитка в купейному вагоні становить 2800 гривень.

У поїзді не буде триярусних купе. Замість них він отримав спальні вагони "люкс" і "купе". Також у ньому буде багато місця для багажу. Квитки можна придбати в додатку та на офіційному сайті.

Поїзд дасть змогу розвантажити найбільш затребувані міжнародні маршрути "Укрзалізниці" і дасть пряме сполучення з одним із найбільших аеропортів у цій частині Європи.

В "Укрзалізниці" також зазначили, що попри масштабні ранкові удари з боку РФ, залізниця працює за розкладом.

Новини про Укрзалізницю

Як повідомляв Главред, Укрзалізниця змінила формат продажу квитків на низку популярних міжнародних рейсів. Реалізація починатиметься з 09:00 за 20 діб до моменту відправлення поїзда.

Росіяни часто б'ють по залізничній інфраструктурі, ймовірно, намагаючись звіряти постачання озброєння та боєприпасів до лінії фронту.

Наприклад, навесні окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі одразу в трьох областях.

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Що таке "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) - національний перевізник вантажів і пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82% вантажних і 36% пасажирських перевезень, що здійснюються всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до списку держпідприємств, що не підлягають приватизації.

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