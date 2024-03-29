Співала "Гей, соколи": українку-зірку "Зоряних війн" "спіймали" в поїзді "Укрзалізниці"

Голлівудська акторка українського походження Іванна Сахно, кар'єра якої вийшла нещодавно на новий виток після ролі в серіалі "Зоряні війни: Асока", влаштувала невеличкий перформанс перед від'їздом із Києва. Відповідне відео було опубліковано "Укрзалізницею" на своїй Instagram-сторінці.
У ролику видно, як дівчина стоїть у прекрасному напрямку в коридорі купейного вагона, співає "Гей, соколи", пританцьовує під неї і ворушить губами відповідно до слів у ній.
"І нехай буде сила з УЗ. Українка Іванка Сахно, яка нещодавно знялася в серіалі "Зоряні війни: Асока", наспівує "Гей, соколи" в поїзді перед відправленням", - підписали відео співробітники "Укрзалізниці".
Коли поїзд рушив, актриса щасливо попрощалася з проводжаючими, помахавши рукою і навіть спробувавши висунути її з прочиненого вікна.
До слова, Сахно від самого початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії засудила збройну агресію, а з травня 2023 року стала амбасадором благодійного проєкту United24.
Хто така Іванна Сахно
Іванна Сахно - голлівудська акторка українського походження. Іванна у 15 років разом із матір'ю переїхала до США. Відома вітчизняним глядачам за ролями в Леся+Рома та біографічній стрічці Іван Сила.
У Голлівуді Сахно вже зіграла в блокбастері Тихоокеанський рубіж: Повстання, екшн-комедії Шпигун, який мене кинув, а також діснеївському серіалі Асока.
Нагадаємо, Кремль зажадав від співачки Анни Асті, яка втекла в країну-окупант Росію, відмовитися від українського громадянства. Також від неї зажадали публічної підтримки російської військової агресії.
До слова, Таїсія Повалій видала чергову маячню на підтримку окупантів. Військову агресію РФ вона назвала "порятунком". Щоб озвучити свою "позицію", вона особисто прийшла в студію до пропагандиста Корчевникова.
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