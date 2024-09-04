Не штори, а вогнетривкі ролети: "Укрзалізниця" прокоментувала скандальний тендер

У компанії кажуть, що мають багато пересторог та перевірок на різних етапах закупівель.

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В "Укрзалізниці" пояснили на що насправді відкрили тендер / Колаж: Главред, фото: "Укрзалізниця"

Нещодавно у Мережі з'явилося повідомлення про те, що "Укрзалізниця" хоче купити штори на 7 мільйонів гривень, що неабияк обурило українців. У компанії відреагували на це та пояснили, що насправді планують купити на ці кошти.

У заяві компанії йдеться, що закупівля через Prozorro проводиться не на звичайні тканеві штори, а на спеціальні вогнетривкі подвійні конструкції-ролети.

"Продукція, на яку оголошено тендер, має низку технічних вимог та особливостей. Каркас ролет має бути спеціально виготовлений під конкретні розміри з алюмінієвого профілю, одна штора ролети розсіює світло, інша – виконана з непрозорого матеріалу. Штори ролети обов’язково повинні бути виготовлені з вогнетривкої тканини (відповідно до державних стандартів та вимог) та фіксуватися в заданому положенні, відповідати вимогам щодо витривалості тощо", - йдеться у повідомленні. відео дня

В "Укрзалізниці" наголосили, що вартість цієї продукції вдалося знизити у порівнянні навіть з попередніми закупівлями у 2023 році за результатами торгів, попри зростання цін на всі комплектуючі, енергоносії та інше. Сталося це завдяки тому, що до тендеру долучилось 2 постачальники й кінцева ціна в ході торгів стала нижчою.

"Загалом компанія планує придбати 940 сонцезахисних ролет (782 широкі та 158 вузьких). Вони будуть встановлені у пасажирських вагонах, які проходять модернізацію та ремонт, щоб старі дерев’яні вікна з протягами йшли поступово в минуле. Очікувана вартість закупівлі була сформована на основі надання комерційних пропозицій від постачальників та становила 7 010 100 грн. Тобто вартість широкої ролети – 7550 грн, а вузької – 7000 грн. Переможець торгів погодився поставити всю продукцію за 6 916 100 грн, що менше ціни 2023 року", - звітують у компанії.

Окрему перевірку продукція пройшла у порівнянні з аналогічними товарами в комерційних закупівельників. Також було досліджено ситуацію на ринку. В "Укрзалізниці" хочуть збільшити конкурентність в цьому сегменті, адже наразі представлено лише два українські виробники. Якщо їх стане більше - ціна автоматично зменшуватиметься.

"Для цього зроблено конкретні кроки: переглядаються та вносяться зміни до технічного завдання за пропозиціями учасників ринку (це відображено й безпосередньо в Prozorro), оприлюднено креслення цієї продукції, щоб її могли освоювати нові виробники. Було знято додаткові вимоги щодо проходження постановки на виробництво", - підсумувала компанія.

Що таке "Укрзалізниця"? Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Скандали в "Укрзалізниці"

Нещодавно в "Укрзалізниці" розгорівся скандал, коли чоловік купив білет у жіноче купе, а згодом провідниця стала на його захист та сказала, що він має повне право подорожувати разом із жінками.

Напередодні нацгвардійця дорогою з Києва у Чернігів не впустили у вагон "Інтерсіті" через великого пса. Врешті військовий їхав майже три години в дорозі у тамбурі разом зі службовим собакою.

Нагадаємо, у червні 2023 року навколо компанії Укрзалізниця розгорівся скандал через те, що пасажирка поскаржилася на те, що провідник відмовився пересадити її в інше купе через чоловіка, який робив їй непристойні пропозиції.

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