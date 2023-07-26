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Голос України звучить в Європі: Київ та Хелм з’єднає потяг Укрзалізниці брендований Голосом країни

Анна Підгорна
26 липня 2023, 16:29 оновлено 26 липня, 16:29
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Прем’єра європейського сезону музичного проєкту відбудеться восени на 1+1 Україна.
Організатори шоу Голос країни-13 створили проєкт с потягом до "Голосу України"
Організатори шоу Голос країни-13 створили проєкт с потягом до "Голосу України" / коллаж: Главред, фото: Прес-служба

Незабаром стартують зйомки нового тринадцятого сезону головного музичного проєкту Голос країни. Європейський сезон, що вийде на телеканалі 1+1 Україна вже цієї осені, покликаний підтримати український народ, який демонструє силу свого духу та талант по всьому світові. Новий сезон Голосу країни знімається у Варшаві за всебічної підтримки польських партнерів та на їхніх потужностях.

Вже два дні у Києві тривають зйомки промо-ролику проєкту, в якому взяли участь тренери 13 сезону. Вчора у самому центрі столиці кияни могли побачити тренерку-переможницю 11 сезону Голосу країни DOROFEEVA, яка в стильному образі та з брендованою валізкою вирушала до залізничного вокзалу. За ідеєю творців відео, тренери зустрічаються на вокзалі та сідають у новий червоний потяг Укрзалізниці, брендований Голосом країни, аби вирушити на знімальний майданчик у Варшаві.

Проєкт брендингу потягу реалізував телеканал 1+1 Україна, Голос країни у співпраці з АТ "Укрзалізниця" та Port of Culture. Цікаво, що він вже днями вирушить у перший рейс Київ-Хелм, а розпочинати свою подорож пасажири будуть під саундтрек європейського сезону проєкту, який лунатиме на пероні вокзалу.

відео дня

"Цього року ми розширюємо межі проєкту і створюємо нові цікаві колаборації. Потяг до Голосу країни - одна із них. Під час наших марафонів "Save Ukraine" я познайомився з Катею Тейлор, і тоді ми захотіли створити щось особливе в рамках Голосу країни. Я вважаю, що українське мистецтво і сучасні художники повинні бути причетні до створення контенту. Цей потяг символізує єднання між Україною та Польщею, це наша подяка країні, яка простягнула руку допомоги та завжди і всебічно підтримує на шляху боротьби із російською агресією", - каже продюсер проєкту Володимир Завадюк.

Організатори шоу Голос країни-13 створили проєкт с потягом до "Голосу України"
Організатори шоу Голос країни-13 створили проєкт с потягом до "Голосу України" / Прес-служба

Вагон прикрашають малюнки перелітних птахів, що символізують українців, які були вимушені залишити свої домівки через повномасштабний напад росії на Україну. А музичні інструменти та звукові хвилі у жовто-блакитних кольорах символічно поєднують Україну із родиною європейських держав. Ілюстрацію до вагону створив відомий художник Олександр Грехов за сприяння Каті Тейлор - кураторки інституції культурного розвитку Port of Culture.

"Ми створили потяг "Голоси України" - художній проект, автором якого став Олександр Грехов, що об'єднує українців і поляків не тільки у волонтерському русі і соціальній допомозі, а у творчості і підтримці талантів. Потяг "Голоси України" – це візуальний сторітелінг про культуру і мистецтво, про музику, як порятунок для душі, про талановиту націю українців і натхнення для тисяч людей, які отримують моральну підтримку завдяки творчості", - каже Катя Тейлор.

Організатори шоу Голос країни-13 створили проєкт с потягом до "Голосу України"
Організатори шоу Голос країни-13 створили проєкт с потягом до "Голосу України" / Прес-служба

До того ж, вагон прикрашає головний слоган сезону: "Голос України звучить в Європі" українською та польською мовами, адже Польща – країна, у партнерстві з якою створюється сезон, та головний друг України, готовий підставити плече у потрібний момент. З першого дня повномасштабного вторгнення Польща надає всебічну підтримку українському народові. Цей сезон Голосу країни об'єднає українців з усіх куточків світу на знімальному майданчику у Польщі.

Більше новин про брендований потяг читайте на сайті 1+1 за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що вперше в історії Голос країни розширює свої межі: телеканал 1+1 Україна та один із найпопулярніших польських мовників працюють над створенням 13 сезону головного українського музичного проєкту.

До того ж, цього року у Голоса країни вперше з’явиться саундтрек, який зазвучить голосами тренерів нового сезону. Продюсером треку став сонграйтер, співзасновник лейблу ENKO та тренер-дебютант Іван Клименко.

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