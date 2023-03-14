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"Встиг на останній автобус з мобілізованими": бурят-філософ "зажмурився" під Вугледаром

14 березня 2023, 13:47
Він сподівався зустріти племінника, який виконує "військовий обов'язок", але не зміг.
Ліквідований бурят
Ліквідований бурят / соцмережі

ВСУ ліквідували 49-річного філософа-богослова Хишікто Цибікова з російської республіки Бурятія.

Він називав себе буддистським ламою, а на фронті командував окупантами-мотострілками, повідомили бурятські пабліки.

Згідно з ним, виходець з багатодітної сім'ї Цибіков 10.09.1973 р. н. проживав в селі Булум Хоринського району. Крім середньої школи, він з червоним дипломом закінчив вуз.

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Після армії бурят вирішив присвятити себе служінню буддизму і пішов хувараком (студентом-послушником) в Егітуйскій дацан (буддистський монастир-університет). Звідти його направили на навчання в Агінський Бурятський буддійський інститут.

У некролозі зазначається, що під час вручення повістки Хишікто Базаровича вдома не було. Але, дізнавшись про неї, він "відвідав маму, попрощався і сам поїхав до Хоринська".

"Встиг на останній автобус з мобілізованими. Він сподівався зустріти племінника, який виконує військовий обов'язок, і був поруч з ним за 20 км", – йдеться в повідомленні.

Бурята ліквідували 28 лютого 2023 року в населеному пункті Нікольське. Через кілька тижнів його поховали на батьківщині в Бурятії.

Нагадаємо, на війні в Україні був ліквідований окупант-священик РПЦ. Він брав участь у бойових діях в Донецькій області.

Прикомандирований від РПЦ / ФСБ ієромонах Воніфатій був ліквідований в селі Нікольському Волноваського району Донецької області.

Також повідомлялося, що українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні буряты
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