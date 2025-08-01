Дорожче на 25%: в Україні ціни на популярний продукт перевищили європейські

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- Продукти в Україні суттєвіше подорожчали за останні 9 років, ніж в країнах Європи
- Вершкове масло, свинина і молочні продукти в Україні дорожчі, ніж в Польщі
З 2016 року ціни на продукти харчування в Україні зросли на 79% в євро, в той час як у європейських країнах цей показник становить 46%. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ.
У зв'язку з цим низка товарів в Україні вже коштує дорожче, ніж у сусідніх країнах. Наприклад, вершкове масло в українських супермаркетах на 20-25% дорожче, ніж у польських.
Подібна ситуація і з свининою та молочними продуктами, які дорожчі в Україні через структурні проблеми галузі та різницю в державній підтримці.
При цьому м'ясо птиці, яйця, хліб та крупи, фрукти та овочі, прісноводна риба залишаються дешевшими в Україні завдяки меншим витратам на сировину, працю, логістику, а також ефективності великих виробників.
Наскільки відрізняється вартість продуктових кошиків в Україні і Польщі
Згідно з дослідженням Главреду, продуктовий кошик із 12 базових товарів у польському супермаркеті коштуватиме 1097,47 гривні, в той час як в українському 951,52 гривні.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Раніше Главред писав, що в Україні з'явилася тенденція до падіння цін на низку продуктів, серед яких чимало овочів. Однак часник навпаки здивував українців різким стрибком ціни.
Нагадаємо, в Україні вже п’ятий тиждень поспіль знижуються ціни на моркву. Причиною такої ситуації є надлишок пропозиції даної продукції на ринку, тоді як попит досить невисокий.
Напередодні повідомлялося, що ціни на лохину в Україні стрімко знижуються. Падіння вартості ягоди пов'язане з піком збору врожаю, який припадає на останню декаду липня.
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Про джерело: Національний банк України
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