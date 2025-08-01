Дорожче на 25%: в Україні ціни на популярний продукт перевищили європейські

Є низка причин, чому в українських супермаркетах подекуди більші ціни, ніж, наприклад, у польських.

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В Україні значно помітніше піднялися ціни на продукти, ніж в європейських країнах / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Продукти в Україні суттєвіше подорожчали за останні 9 років, ніж в країнах Європи

Вершкове масло, свинина і молочні продукти в Україні дорожчі, ніж в Польщі

З 2016 року ціни на продукти харчування в Україні зросли на 79% в євро, в той час як у європейських країнах цей показник становить 46%. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ.

У зв'язку з цим низка товарів в Україні вже коштує дорожче, ніж у сусідніх країнах. Наприклад, вершкове масло в українських супермаркетах на 20-25% дорожче, ніж у польських.

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Подібна ситуація і з свининою та молочними продуктами, які дорожчі в Україні через структурні проблеми галузі та різницю в державній підтримці.

При цьому м'ясо птиці, яйця, хліб та крупи, фрукти та овочі, прісноводна риба залишаються дешевшими в Україні завдяки меншим витратам на сировину, працю, логістику, а також ефективності великих виробників.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Наскільки відрізняється вартість продуктових кошиків в Україні і Польщі

Згідно з дослідженням Главреду, продуктовий кошик із 12 базових товарів у польському супермаркеті коштуватиме 1097,47 гривні, в той час як в українському 951,52 гривні.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Раніше Главред писав, що в Україні з'явилася тенденція до падіння цін на низку продуктів, серед яких чимало овочів. Однак часник навпаки здивував українців різким стрибком ціни.

Нагадаємо, в Україні вже п’ятий тиждень поспіль знижуються ціни на моркву. Причиною такої ситуації є надлишок пропозиції даної продукції на ринку, тоді як попит досить невисокий.

Напередодні повідомлялося, що ціни на лохину в Україні стрімко знижуються. Падіння вартості ягоди пов'язане з піком збору врожаю, який припадає на останню декаду липня.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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