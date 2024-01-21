Росіяни економлять один із видів ракет: в ЗСУ попередили про загрозу

У ЗСУ попереджають про небезпеку пусків крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.

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В ЗСУ попереджають про загрозу ракетного удару з моря / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Окупанти зменшують використання ракет "Калібр" через труднощі з логістикою, забезпеченням та інфраструктурним обслуговуванням. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, російські окупанти востаннє використовували крилаті ракети морського базування "Калібр" 3 січня. Тоді в ході масованої ракетної атаки, ворог випустив з моря відразу 3 ракети "Калібр", всі з яких були збиті.

"Очевидно, що вони трошки економлять цей вид ракет, тому що в них є складнощі з подальшою логістикою, забезпеченням і взагалі інфраструктурою обслуговування цих ракетних установок і завантаженням ракет, оскільки все це в Севастополі, а перебазувати в Новоросійськ вони ще не спромоглися", - зауважила вона.

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Гуменюк наголошую, що навіть попри проблеми із цими ракетами, потрібно відповідально ставитись до ракетної небезпеки, яка за її словами існує.

"Небезпека є в тому, що кожен надводний ракетоносій, виходячи в море, несе на собі 8 "Калібрів" і готовий їх застосувати. Перебуваючи на базі, вони також становлять собою небезпеку, тому що можуть бути застосовані просто з рейду Новоросійська", - підкреслила вона.

Ракетні удари по території України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 13 січня окупанти запустили ракети по території України, після чого сталися вибухи у Дніпрі, Чернігові, Кропивницькому та інших містах.

Згодом повідомили, що системи протиповітряної оборони збили 8 цілей, ще 20 ракет не досягли своєї мети.

Російська Федерація збільшила обсяг ракетних ударів по Україні – таку інформацію надали у розвідці Естонії. Удари по аеродромах свідчать про те, що Збройні сили РФ вважають появу західних винищувачів F-16 у арсеналі Збройних сил України небезпечною для себе.

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