Шойгу є вигідним для України, бо завдає величезної шкоди РФ - Самусь

Експерт підкреслив, що усі розмови щодо можливих кадрових перестановок у російському військовому керівництві – це ілюзії.

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Самусь заявив, що Шойгу завдає величезної шкоди Росії / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Міноборони РФ

Міністр оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу є вигідним для України, бо завдає величезної шкоди РФ. Про це в інтервʼю Главреду розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"Шойгу виконує усе так, як треба Україні. Тобто він є вигідним Україні, бо він завдає величезної шкоди Росії. Це люди, які сформувалися за 30 років, абсолютно корумповані, тому нам вигідно, щоб вони залишалися на посадах якомога довше", - розповів Самусь.

За його словами, усі розмови щодо можливих кадрових перестановок у російському військовому керівництві – це ілюзії.

"Такі самі, як і про Навального, який прийде та наведе лад у Росії, тому що жодної ліберально-демократичної революції не буде у наступні 30-50 років. Навіщо Путіну когось міняти? У нього є своя команда, і він, як закомплексований КДБіст дуже ретельно ставиться до кадрового складу", - зазначив експерт.

Самусь підкреслив, що Путіну не цікава ефективність бойових дій чи те, як будуються дороги. Головне для нього - команда людей, яким він може довіряти.

"Якщо він довіряє Шойгу, то, повірте мені, незважаючи на те, що загине мільйон росіян, він не зніме його з посади", - додав він.

Хто такий Михайло Самусь Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР). У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express. Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

Дивіться повне інтервʼю Михайла Самуся спеціально для Главреда:

Нагадаємо, нещодавно військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що конфлікти між власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, міністром оборони країни-агресорки РФ Сергієм Шойгу і начальником російського генштабу Валерієм Герасимовим продовжуються не просто так. Такі чвари навмисно підтримує російський диктатор Володимир Путін. Глава Кремля боїться змови за своєю спиною, тому йому вигідно пересварити між собою своє оточення.

Як зазначив російський політолог, публіцист Андрій Піонтковський, міністра оборони окупантів Росії Сергія Шойгу і главу Генштабу Валерія Герасимова негайно відсторонять від своїх посад після того, як ЗСУ проведуть військові операції зі звільнення територій України. Російського директора Володимира Путіна відправлять "на тривале лікування" до Китаю. Бункер готується до поразки, але прагне зберегти владу.

Дивіться відео про те, як Путін з Лукашенком хочуть втілити небезпечні плани вже наступного місяця:

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