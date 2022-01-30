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"Вживають наркотики?": в ЄП різко пройшлися по Арахамії, який закликав "не панікувати"

30 січня 2022, 18:33

Віола фон Крамон-Таубадель відреагувала на висловлювання українських політиків про нагнітання ситуації навколо України.

Давид Арахамія
Давид Арахамія / УНІАН

Депутат Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель різко відреагувала на висловлювання українських політиків про нагнітання ситуації навколо України.

У своєму Twitter вона прокоментувала слова голови парламентської фракції Слуга народу Давида Арахімії про те, що Захід і США "сіють паніку" з приводу ризиків повномасштабного наступу російської армії на Україну.

Німецький політик поцікавилася, чи всі представники української влади вживають наркотики.

"Вони всі там вживають наркотики в Україні або що там відбувається?", - написала вона.

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Зазначимо, що раніше Арахамія заявив, що США і Захід сіють паніку своїми заявами з приводу ймовірного вторгнення Росії в Україну.

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Раніше повідомлялося про те, що між адміністраціями президента США Джо Байдена і українського глави держави Володимира Зеленського наростає напруженість через трактування ситуації з можливим військовим вторгненням РФ в Україну. У Києві вважають, що Україну використовують як пішака в протистоянні Вашингтона з Москвою і вимагають більш серйозної підтримки. Байден і його радники роздратовані заявами Зеленського, який "применшує" ймовірність прямої агресії Росії.

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