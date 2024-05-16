Москва в програші: експерт розповів, що чекає на ядерну зброю окупантів

Ядерний арсенал РФ є найбільшим у світі, принаймні на папері, але на ділі "ядерний кулак" Росії не такий досконалий, вважає Маломуж.

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Ядерна зброя Росії втратила свою ефективність / колаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Носії тактичної ядерної зброї і величезна кількість снарядів далекобійної артилерії країни-агресорки Росії не долітають до цілі. Крилаті та балістичні ракети - що російські, що північнокорейські - у 40-50% випадків падають на території Росії, тому що їхня якість низька, розповів колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

В інтерв’ю Главреду він розповів, що у Росії є близько 5600 балістичних ракет різних типів, але вони виготовлялися в 1970-80 роках і понад десять років не проводились регламентні роботи з обслуговування цих ракет. Тому, вони найімовірніше вже не ефективні.

"До 80% ракет-носіїв ядерної зброї Росії можуть бути неефективними і впасти на території самої РФ, завдавши величезної шкоди. Тому гарантій успішного використання тактичної ядерної зброї для Росії немає", - сказав він. відео дня

Для прикладу, експерт розповів, що у США, Британії та Франції постійно ведеться обслуговування цих систем. І сукупний потенціал ядерних зарядів цих країн перевершує потенціал РФ, а це більш високоточні ракети, орієнтовані на пробивання будь-яких систем ППО.

"Якщо порівнювати стан ядерного потенціалу Росії та країн Заходу, то, звісно, Москва в програші. Росія може хвалитися хіба що кількістю ядерної зброї (але, насправді, її не набагато більше, ніж у США, хіба що на кілька сотень одиниць). А якщо оцінювати технічний стан російської та західної ядерної зброї, то Росія суттєво програє. Навіть російські експерти до початку війни зазначали, що вони не впевнені, що ядерна зброя РФ зможе зіграти вирішальну роль у війні, бо вона неякісна, тому ракети можуть падати на території самої Росії", - підсумував Микола Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Ядерні погрози Росії - що відомо?

Раніше повідомлялось, що погрози країни-агресорки Росії застосувати ядерну зброю навряд чи містять під собою реальну рішучість це зробити. Російським окупантам вигідніше мати ядерну зброю, але не застосовувати її, а використовувати погрози її застосування для впливу на інші країни.

В Білому домі наголосили, що не бачать жодних ознак ймовірного застосування Росією ядерної зброї по території України.

Білорусь прийняла рішення про проведення синхронно з Росією навчань із задіянням носіїв тактичної ядерної зброї. Таким чином російський диктатор Володимир Путін намагається продемонструвати, що він не один та, що у Росії також є союзники, зокрема Білорусь, якій Кремль передав тактичну ядерну зброю.

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