На Херсонщині ЗСУ вдарили по будівлі, де проходила нарада топ-окупантів

Внаслідок удару українських військових по будівлі в селі Ювілейне загинули принаймні п'ятеро російських чиновників.

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Удар по окупантах у селі Ювілейне завдали за допомогою українського підпілля / Колаж: Главред, фото: t.me/sprotyv_official

У вівторок, 28 листопада, на тимчасово окупованій території Херсонської області пролунав потужний вибух. Українські військові завдали удару по будівлі в селі Ювілейне - там якраз проходила нарада окупантів. Про це повідомив Центр національного опору.

За даними ЦНС, допомогло ЗСУ завдати удару по окупантах українське підпілля на окупованих територіях.

Село Ювілейне в Херсонській області / Фото: google.com/maps

"Вчора, 28.11.2023, завдяки інформації, яку надало підпілля та небайдужі місцеві жителі, було завдано удару по будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

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Стверджується, що загинули принаймні п'ятеро російських чиновників.

Як повідомляв Главред, пул російських "воєнкорів" підтверджує потужний удар ЗСУ по скупченню 810 бригади морської піхоти на лінії фронту. Раніше українські військові назвали атаку на окупантів "ударом помсти" за приліт по артилеристах 128 бригади ЗСУ.

Удар, за словами "воєнкорів" РФ, припав 19 листопада - День ракетних військ і артилерії РФ. Російські командири того дня зібрали особовий склад на святковий концерт у Старобешівському районі Донецької області.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ "перемололи" тисячі окупантів разом з технікою. Підрозділами ЗСУ було знищено 711 одиниць озброєння та військової техніки ворога за тиждень.

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