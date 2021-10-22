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"Помрете разом зі своїми правами на порозі лікарні": лікар емоційно звернувся до антивакцинаторів

22 жовтня 2021, 08:25

Ситуація з захворюваністю наближається до катастрофічної.

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Лікар звернувся до антивакцинаторів / скріншот

Лікар Іван Черненко заявив, що загроза COVID-19 реальна, а смертність висока. З огляду на це він звернувся до людей, які протестують проти вакцинації. – так званих антивакцинаторів.

Потужну заяву лікар-анестезіолог Роздільнянської центральної районної лікарні, що в Одеській області, зробив в ефірі програми "Право на владу". Медик розповів про високу смертність серед хворих коронавірусом і як приклад навів ситуацію в його лікарні.

"Мені здається, смертність від "ковіду" – вона реальніша, ніж будь-який папірець. У нас сьогодні за добу померли чотири людини, дві з них – це люди, яким було 54 і 56 років. Я не знаю, що може бути реальнішим. За останній тиждень у нас 100% заповненість усіх ліжок, звільняється ліжко - ми знову кладемо нового пацієнта. Ліжка взагалі охолонути не встигають, постійний потік пацієнтів. Це жахливо. Якщо весною у нас було вісім-дев'ять у середньому важких пацієнтів, то зараз у нас їх 25. 23 з них – на вентиляції легень", – говорить він.

За словами Черненка, такої смертності раніше ще не було.

"Я не знаю, чим думають люди. Я кажу так: Так, ваші права будуть збережені, але ви будете з цими правами помирати на порозі лікарень, тому що просто буде нікуди вас класти", – емоційно сказав фахівець.

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Захворюваність зростає: 23,7 тисячі хворих коронавірусом за добу

  • За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 23 785 особи, серед них 1 800 дітей та 391 медпрацівник. Вакцинували рекордну кількість людей.
  • У лікарні госпіталізували 5 141 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 614 пацієнтів. Водночас одужали – 8 530 осіб.

Все більше регіонів "червоні"

Першими в "червону" зону потрапили Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області. З 23 жовтня цю зону вводять в Сумської області.

В уряді попереджають, що в наступні дні "червоними" можуть стати ще більше областей. Зокрема, МОЗ вже доручив посилити карантин в окремих територіальних громадах Чернігівської, Львівської, Рівненської та Житомирської областей.

Також з 21 жовтня в Україні набули чинності нові правила міжрегіональних перевезень у "жовтій" і "червоній" зонах. Відповідальність за порушення карантинних норм нестимуть перевізники.

Нагадаємо, в Україні діє адаптивний карантин: регіони діляться на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зону залежно від поширення коронавірусу.

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