Путін повторить виставу 2014 року: Подоляк розповів про запланований у Маріуполі "парад полонених"

Полонені українці в центрі Донецька / ura.dn.ua

Запланований в окупованому Маріуполі так званий парад українських військовополонених є порушенням Женевської конвенції.

Про це написав у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він нагадав, що 24 серпня 2014 року в Донецьку також відбувся "парад полонених".

"Тоді 50 бійців ЗСУ провели вулицями міста, закидаючи сміттям. Через 8 років Кремль вирішив повторити "виставу" 9 травня в Маріуполі. Для цього крім військовополонених планують переодягати у форму цивільних", - повідомив Подоляк.

В офісі президента мають намір фіксувати кожного, хто займається катуванням полонених.

"Це демонстративна насмішка з боку Росії над Женевською конвенцією. Україна фіксує кожного, хто займається приниженням і катуванням наших полонених. Зараз книга катів оновлюється, але одного разу імена з неї почнуть викреслюватися. Ці злочини без терміну давності", - додав радник глави ОП.

Як повідомляв Главред, 5 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти хочуть до 9 травня "добити" захисників Маріуполя на Азовсталі та піднести "перемогу" над полком Азов в якості подарунка російському диктатору Володимиру Путіну.

За його словами, путінські солдати увірвалися на територію комбінату Азовсталь - там третій день йдуть важкі бої.

Арестович додав, що українська влада не може допомогти захисникам Маріуполя військовим шляхом. Щоби врятувати їх, Київ використовує політико-дипломатичний шлях, задіяні "перші особи всіх значущих організацій, церков і країн". Путіну пропонували різні варіанти вирішення ситуації, але кремлівський диктатор не погодився.

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