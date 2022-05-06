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Пряме втручання армій США, НАТО чи Туреччини: Арестович пояснив, чи можна звільнити Маріуполь

6 травня 2022, 09:12

Щоби врятувати захисників Маріуполя Україна використовує політико-дипломатичний шлях. Путіну пропонували різні варіанти рішення, але диктатор не погодився.

Маріуполь, звільнення Маріуполя
Третій день тривають безперервні штурми та бої на заводі Азовсталь / Фото twitter.com/NORADCommand, Reuters

Російські окупанти хочуть до 9 травня "добити" захисників Маріуполя на Азовсталі та піднести "перемогу" над полком Азов в якості подарунка російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Фейгін Live.

За його словами, путінські солдати увірвалися на територію комбінату Азовсталь - там третій день йдуть важкі бої.

"Я чітко бачу бажання добити Азов... Подати 9 травня "перемогу" над Азовом, вони хочуть Путіну її "принести". Кращий подарунок володареві - це ж голова його ворога. Вони дуже хочуть це зробити, але подивимося, чи вдасться. Але зусилля вони роблять крайні. Як я зрозумів з повідомлень самого Азова і тих, хто обороняє Азовсталь, що третій день безперервні штурми йдуть і бої", – розповів він.

Українська влада не може допомогти захисникам Маріуполя військовим шляхом, оскільки найближчі сили ЗСУ знаходяться щонайменше за 60 км від міста. Вони теж під тиском противника.

Щоби врятувати захисників Маріуполя Україна викоритсовує політико-дипломатичний шлях, задіяні "перші особи всіх значущих організацій, церков і країн". Путіну пропонували різні варіанти вирішення ситуації, але кремлівський диктатор не погодився.

"Там є конкретне завдання - добити за будь-яку ціну, розриваючи міжнародні зв'язки, ризикуючи репутацією і сварячись з лідерами країн, з якими не варто було б сваритися, але принципово добити Азов", – сказав Арестович.

"Ми ж дорослі люди, ми розуміємо, що військових способів немає... Або пряме втручання армій США, НАТО або Туреччини. Це такий же нереальний варіант, як і пропозиція української армії як-небудь звільнити", –резюмував радник глави Офісу президента.

читайте такожЗ Маріуполя та Азовсталі вдалося врятувати ще 500 цивільних, евакуація була важкою – ОПЯк повідомляв Главред, представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Росія відвела основні сили своїх окупаційних військ від Маріуполя в Донецькій області. Зараз в околицях міста зосереджується "невелика кількість" підрозділів окупантів - приблизно "кілька батальйонно-тактичних груп". Водночас загарбники продовжують постійно обстрілювати з артилерії та завдавати авіаційних ударів по місту.

Бої за Азовсталь

4 травня стало відомо, що в заблокованому російськими окупантами Маріуполі знову почалися важкі бої за територію металургійного комбінату Азовсталь, де знаходяться українські захисники і ховаються від російських бомбардувань мирні жителі.

Як повідомив мер міста Вадим Бойченко, російські окупанти обстрілюють позиції української армії з артилерійських установок, літаків, танків і кораблів. З українськими військовими зник зв'язок.

Пізніше народний депутат Давид Арахамія повідомив, що українська влада відновила зв'язок із захисниками Маріуполя, які обороняються на території заводу Азовсталь. Він підтвердив інформацію про те, що російським окупантам вдалося увійти на територію підприємства.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів, що рашисти знайшли зрадника з числа колишніх працівників заводу Азовсталь, який показав їм таємні підземні ходи під територією підприємства, і тепер окупанти штурмують ці тунелі.

Командир підрозділу Азов підполковник Денис Прокопенко повідомив, що ситуація на підприємстві вкрай складна, але захисники Маріуполя продовжують тримати оборону.

Сили оборони України в блокадному Маріуполі 5 травня відтіснили окупаційні війська Росії з території заводу Азовсталь, які за день до цього туди прорвалися, заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

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