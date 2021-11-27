Померла екс-міністр освіти Мандзій

Померла Любомира Мандзій / facebook.com/lmandziy

Померла Любомира Мандзій, заступник міністра освіти та науки, у минулому – в.о. міністра освіти та науки. Про це повідомив голова ЛОДА Максим Козицький.

"Дуже сумна звістка: відійшла від нас у кращий світ Любомира Мандзій, заступник міністра освіти і науки, у минулому – в.о. міністра освіти і науки, а протягом 2016-2019 років - керівник профільного департаменту освіти Львівської ОДА" , - написав він у своєму Telegram-каналі.

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Любомира Мандзій до 2019 року була директором Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

Любомира Мандзій / facebook.com/lmandziy

11 вересня 2019 року вона була призначена заступником міністра освіти і науки

25 березня 2020 року Любомира Мандзій стала тимчасово виконуючим обов'язки міністра освіти і науки України. До теперішнього часу була заступником міністра освіти і науки.

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