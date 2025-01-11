$6000, кіт і яйця: в УЗ розповіли про дивні знахідки в поїздах

Ви дізнаєтеся:
- Чи вдається всі загублені речі повернути власникам
- Список загублених речей
В Укрзалізниці опублікували список незвичайних речей, які торік забували в поїздах пасажири. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал компанії.
Зазначається, що у 2024 році залізничники отримали 17 тисяч 218 звернень із проханням знайти загублені в поїздах і на вокзалах речі. У 70% випадків їх знаходять і повертають людям.
Серед загублених речей були такі:
- відро з яйцями;
- лук для стрільби;
- коробка з живими метеликами;
- мокрий купальник у пакеті;
- кіт;
- електрична м'ясорубка;
- діамантовий хрестик із ланцюжком;
- гаманець з $6000;
- собача зелена куртка.
Новини про Укрзалізницю
Як повідомляв Главред, Укрзалізниця змінила формат продажу квитків на низку популярних міжнародних рейсів. Реалізація починатиметься з 09:00 за 20 діб до моменту відправлення поїзда.
"Укрзалізниця" почала продавати квитки на новий поїзд №9/10 сполученням "Київ-Будапешт". Поїзд відправлятиметься з Києва о 10:16 і прибуватиме до Будапешта о 06:00. У зворотному напрямку він відправлятиметься о 22:40 і прибуватиме до столиці України о 19:11.
Росіяни часто б'ють по залізничній інфраструктурі, імовірно, намагаючись звіряти постачання озброєння та боєприпасів до лінії фронту.
Наприклад, навесні окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі одразу в трьох областях.
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Що таке "Укрзалізниця"
Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) - національний перевізник вантажів і пасажирів, пише Вікіпедія.
Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.
Компанія забезпечує майже 82% вантажних і 36% пасажирських перевезень, що здійснюються всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.
"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до списку держпідприємств, що не підлягають приватизації.
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