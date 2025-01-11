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$6000, кіт і яйця: в УЗ розповіли про дивні знахідки в поїздах

Віталій Кірсанов
11 січня 2025, 19:20
54
У 2024 році залізничники отримали 17 тисяч 218 звернень із проханням знайти загублені в поїздах і на вокзалах речі.
Укрзалізниця, поїзд
В Укрзалізниці розповіли про найдивніші знахідки в поїздах / колаж: Главред, фото: Facebook/Ukrzaliznytsia

Ви дізнаєтеся:

  • Чи вдається всі загублені речі повернути власникам
  • Список загублених речей

В Укрзалізниці опублікували список незвичайних речей, які торік забували в поїздах пасажири. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал компанії.

Зазначається, що у 2024 році залізничники отримали 17 тисяч 218 звернень із проханням знайти загублені в поїздах і на вокзалах речі. У 70% випадків їх знаходять і повертають людям.

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Серед загублених речей були такі:

  • відро з яйцями;
  • лук для стрільби;
  • коробка з живими метеликами;
  • мокрий купальник у пакеті;
  • кіт;
  • електрична м'ясорубка;
  • діамантовий хрестик із ланцюжком;
  • гаманець з $6000;
  • собача зелена куртка.

Новини про Укрзалізницю

Як повідомляв Главред, Укрзалізниця змінила формат продажу квитків на низку популярних міжнародних рейсів. Реалізація починатиметься з 09:00 за 20 діб до моменту відправлення поїзда.

"Укрзалізниця" почала продавати квитки на новий поїзд №9/10 сполученням "Київ-Будапешт". Поїзд відправлятиметься з Києва о 10:16 і прибуватиме до Будапешта о 06:00. У зворотному напрямку він відправлятиметься о 22:40 і прибуватиме до столиці України о 19:11.

Росіяни часто б'ють по залізничній інфраструктурі, імовірно, намагаючись звіряти постачання озброєння та боєприпасів до лінії фронту.

Наприклад, навесні окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі одразу в трьох областях.

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Що таке "Укрзалізниця"

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) - національний перевізник вантажів і пасажирів, пише Вікіпедія.

Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

Компанія забезпечує майже 82% вантажних і 36% пасажирських перевезень, що здійснюються всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до списку держпідприємств, що не підлягають приватизації.

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