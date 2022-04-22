"Вкрасти унітаз і померти": Зеленський відправив окупантів захистити російськомовних на території РФ

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нові військові плани Росії на півдні України з виходом у невизнане Придністров'я для захисту російськомовних.

Зеленський порадив Росії насамперед захистити права російськомовних на території РФ. Там їх найбільше порушують.

"Територія, де Росії варто було б подбати про права російськомовних, це сама Росія, де немає свободи слова, свободи вибору, де просто немає іншої думки, де процвітає бідність, де людське життя нічого не коштує, настільки , що вони їдуть на війну, щоб накрасти хоч що-небудь. Знаєте, як раніше говорили про найбільшу мрію: побачити Париж і померти. А від їх поведінки тепер просто шок. Тому що їхня мрія тепер - вкрасти унітаз і померти", - заявив президент.

Планами військ РФ з можливим захопленням Придністров'я Зеленський не здивований.

На його думку, Україна стала першою метою Росії, а після її підкорення повинна була настати черга інших держав.

"Це тільки підтверджує те, що вторгнення РФ в Україну передбачалося як початок. А далі вони хотіли захопити інші країни. Звичайно, ми будемо захищати стільки, скільки потрібно, щоб зламати цю амбіцію Росії. Але всі держави повинні допомагати нам", - пояснив глава держави.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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