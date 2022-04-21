Кадиров пообіцяв Путіну вбити Зеленського - РНБО

Зеленський Кадиров / REUTERS

При плануванні вторгнення в Україну лідер Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв президенту РФ Володимиру Путіну ліквідувати Володимира Зеленського.

"З приводу ліквідації нашого вищого керівництва. План отримав 3 лютого Кадиров при відвідуванні Путіна. На цій зустрічі був узгоджений план ліквідації нашого президента і Кадиров брав на себе зобов'язання, що його угруповання це зробить", - розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Радіо НВ.

За словами Данілова, українська розвідка "відстежувала ці процеси".

"Були три групи, які заходили 26 лютого на територію нашої країни. Не 24 лютого, бо вони чекали два дні, що їм дадуть зелений коридор на Центральний квартал столиці. Ми відстежували всі ці три групи. Одна з них була знищена нашими військовими. Дві після цього забралися з території нашої країни. Одна сьогодні знаходиться на території Донецької області, інша - на території міста Маріуполь, але вони не в перших рядах йдуть, а в третьому-четвертому ешелоні, де повністю безпечно", - розповів секретар РНБО.

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Як повідомляв Главред, "кадирівці", яких тепер називають не інакше як" TikTok-військами", вступили в "запеклий бій " в одному з українських міст. Вони відзначилися тим, що обстріляли непрацюючий світлофор, а "битву" зняли на камеру. Відео потрапило в Мережу.

Також "кадирівці" відзначилися зйомкою ще одного постановочного "бою" з порожнім гаражем. Один з бойовиків обстрілював металеві двері, нібито беручи участь у перестрілці з кимось зовні.

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