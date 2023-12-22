Мобілізації за кордоном - бути: в Україні скоро опублікують новий закон

Законопроект про мобілізацію чоловіків, які виїхали з України буде готовий вже в січні.

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В Україні скоро оголосять мобілізацію за кордоном / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні депутати, Міністерство оборони та Генеральний штаб розробляють комплексний законопроект для мобілізації та військового обліку чоловіків, які залишили Україну. Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів представник комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

За словами народного депутата, в перші дні засідання парламенту в січні 2024 року законопроект буде представлений у вигляді проекту і висунутий для голосування парламенту в першому читанні.

Що пропонує майбутній законопроект

Вадим Івченко розповів, що проект закону передбачає, що люди за кордоном будуть так як і люди в Україні проходити ті ж процедури. Зокрема, буде необхідно проходити ідентифікацію.

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Він додав, що якщо людина потрапить до переліку тих, хто підлягає мобілізації, вона отримає повістку.

"А далі - це вже твій вибір: або ти повертаєшся назад, або ти залишаєшся там і це вже буде порушення Закону України і потягне за собою певні наслідки", - пояснив нардеп.

Серед наслідків називається, наприклад, припинення надання послуг консульством. Тобто, у разі прострочення паспорта - ніхто не надасть новий. Також будуть недоступні довіреності на суди в Україні та на продаж майна.

Крім іншого, Івченко також додав, що за відхилення від військового обліку за кордоном планують відключати банківські картки. Однак поки це все інсайдерська інформація.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, влада готує рішення з питання мобілізації 500 тисяч осіб, і воно буде прийнято вже найближчим часом. Ініціатива має бути затверджена у Верховній Раді. Причому потрібно, щоб мобілізовані розуміли, на який термін вони покликані і коли буде проведена ротація. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Також, колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий зазначив, що технологічно Україна та її ворог - на однаковому рівні. Він застеріг, що за таких умов оборонятися можна з меншою кількістю військ, але для перемоги і вигнання окупантів потрібен паритет або навіть перевага за чисельністю, тому мобілізація необхідна.

До того ж, радник офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президент Володимир Зеленський відверто сказав, що військові говорять про потребу мобілізації в 440 тисячах бійців для ЗСУ. Однак всі розуміють, що спочатку треба будувати систему, пояснивши мотиви. Перш за все внести зміни до відповідних законодавчих норм, а після цього вийти і відверто поговорити з людьми. Разом з тим він погодився з ідеєю про призов в армію чоловіків, які перебувають за кордоном і покарання для тих, хто не з'явиться.

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