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Питання поставки літаків для України зрушило з "мертвої точки": Кулеба розповів подробиці

23 січня 2023, 23:16
Голова МЗС запевнив, що в Україну вже прибули британські танки Challenger 2.
Кулеба, F-16
Україна може отримати літаки в рамках військової допомоги / Колаж фото Вікіпедія, УНІАН

Україна продовжує захищати себе у кривавій війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. Неодноразово влада зверталася до партнерів з проханням передати Україні літаки, які необхідні для захисту. І ось питання зрушило з "мертвої точки". Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він пояснив, що в України з'явилась надія після того, як Нідерланди оголосили про можливість передати винищувачі F-16.

"Ви, мабуть, помітили, що в інформаційному просторі вже з'являється інформація, що хтось десь обговорює тему літаків. Раніше цього не було, а сьогодні це вже реальність",– сказав Кулеба.

Міністр також акцентував на тому, що Україні необхідно отримати зброю вже цього року, щоб перемогти Росію.

Кулеба запевнив, що в Україну вже прибули британські танки Challenger 2. За його даними, вже скоро до ЗСУ дійдуть французькі танки. Він також переконаний, що Україна зможе отримати і німецькі танки Leopard.

Танки Leopard для України

Нещодавно стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий передати Україні бойові танки Leopard 2 лише після того, як Вашингтон прийме рішення про постачання ЗСУ бойових танків M1 Abrams.

У Білому домі відповіли канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про постачання танків в Україну. У Байдена вважають, що кожна країна повинна приймати власне суверенне рішення про надання військової допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у питанні поставки танків для України не повинно бути коливань. Таким чином український лідер натякнув на Німеччину, яка досі не прийняла рішення про передачу або реекспорт танків в рамках військової допомоги нашій країні. За словами президента, є конкретні речі, від яких залежить стійкість України на полі бою.

Пізніше Польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що якщо Берлін не зважиться на схвалення поставок Leopard Україні, Варшава передасть їх сама.

У свою чергу міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд ФРН не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2.

Інші новини:

війна в Україні військова допомога вторгнення Росії Дмитро Кулеба
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