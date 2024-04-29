Україна зупинила дотримання Конвенції з прав людини: які обмеження

Україна подала до Ради Європи заявку про часткове зупинення дії деяких пунктів Європейської конвенції з прав і свобод людини у звʼязку з воєнним станом. Відповідний документ опублікований на сайті міжнародної організації 28 квітня, саму заявку було подано ще 4 квітня.
Згідно із документом, Україна на час війни припинить дотримуватися таких положень Конвенції:
- недоторканність житла;
- таємниця листування, телефонних переговорів та іншої кореспонденції;
- невтручання в особисте й сімейне життя;
- свобода пересування та вільний вибір місця проживання;
- право на свободу думки й слова;
- вільне вираження поглядів і переконань, а також право збору, зберігання й поширення інформації;
- право на проведення зборів, мітингів і страйків;
- право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном.
Документ містить перелік конкретних заходів і дій, які можуть бути запроваджені під час воєнного стану на порушення Конвенції:
- примусове відчуження приватного або комунального майна для потреб держави;
- запровадження комендантської години;
- особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження пересування громадян та іноземців, руху транспорту;
- огляд речей, транспорту, багажу, вантажів, службових приміщень і житла громадян;
- заборона громадянам, які перебувають на воєнному чи спеціальному обліку, змінювати місце проживання чи перебування без належного дозволу.
В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення Росії. Під час дії запровадженого 24 лютого режиму воєнного стану військові мають право вилучати автотранспорт і деяку техніку у підприємств усіх форм власності, органів влади та самоврядування, а також у цивільних осіб.
Нагадаємо, що у лютому в Україні офіційно продовжили воєнний стан і мобілізацію. Таким чином, воєнний стан і мобілізацію в Україні офіційно продовжено до 13 травня 2024 року. Це вже десяте голосування парламенту за продовження воєнного стану.
У Верховній Раді України розкрили, чого очікувати через півроку дії закону про мобілізацію. Завдяки ухваленню закону про мобілізацію планувалося впорядкувати та спростити роботу ТЦК та СП.
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