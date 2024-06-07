Армія України вибиває окупантів: у ЗСУ розкрили ситуацію в Харківській області

Сили оборони України на півночі Харківської області утримують свої позиції і стабілізували ситуацію в районі Вовчанська, сказав військовий Юрій Федоренко.

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Ворог на Харківщині зазнає великих втрат, але повторно йде в атаку - голова Куп'янської РВА / Колаж: Главред, фото: 4-та ОТБр, DeepState

Українські війська стабілізували ситуацію на Вовчанському напрямку. Атаки окупантів агресора Росії відбиваються, бійці не лише утримують свої позиції, а й вибивають противника з локацій, які він зайняв. Загрози подальшого просування на схід Харківської області наразі немає.

В ефірі Еспресо керівник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич розповів про те, що тривають бої на сході Харківської області, а в районі Вовчанська обстановка стабілізована.

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"На лінії фронту йдуть бої. Йдеться про лінію зіткнення від Синьківки до Іванівки - Кислівки і далі на населений пункт Берестове. Там ворог щодня здійснює штурмові дії. Сили оборони успішно відбивають усі дії противника. Ворог зазнає значних втрат, але продовжує наполегливо йти тими ж напрямками. Тобто ці населені пункти залишаються основними напрямками штурмових дій противника", - сказав чиновник.

Також він додав, що наразі немає загрози подальшого просування російських загарбників Чугуївським районом і далі в напрямку Куп'янського району.

"Ми уважно спостерігали за Вовчанським напрямком. Тому що розуміли, що у ворога є можливості пройти повз Вовчанськ, вийти до Білого Колодязя, а далі йде дорога на Куп'янський район. Це стратегічний напрямок. Тобто була загроза того, що обрізається угруповання наших військ. Тому, це дійсно була небезпечна ділянка. Але на Вовчанському напрямку ситуація стабілізована, там навіть у ЗСУ є успіхи", - підкреслив Канашевич.

Що відомо про місто Вовчанськ? Вовчанськ - місто у Чугуївському районі Харківської області. Воно розташоване за 5 км від російського кордону. 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, росіяни окупували місто. Ворог розстрілював цивільні машини, катував та вбивав місцевих жителів. В ході вересневого українського контрнаступу на Харківщині ворожі війська були вибиті з міста. Бійці ЗСУ зайшли у Вовчанськ 13 вересня 2022 року. З того часу російські окупанти постійно обстрілюють населений пункт з різного виду озброєння. Про це повідомляє Вікіпедія.

ЗСУ вибивають противника з півночі Харківщини

Бійцям 92-ї ОМБр вдалося відбити в окупантів ще одну посадку, штурмові дії українців тривають, сказав командир батальйону ударних безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко.

За його словами, на півночі Харківщини бійці не лише утримують позиції, а й вибивають окупантів із локацій, які раніше вони зайняли.

"Скажу так, що завдяки підтримці української нації, чіткого командування Збройних сил України та героїчному, наполегливому, професійному виконанню завдань Силами оборони, ми не просто стабілізували ситуацію, а ведемо системну роботу з вибивання супротивника з нашої землі", - підкреслив Федоренко в ефірі телеканалу Київ 24.

Ситуація на півночі Харківської області - головні новини за темою:

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що війська РФ прагнуть окупувати Вовчанськ і почати другу фазу наступу на півночі Харківщини. Окупанти здатні посилити штурми позицій українських військ.

РФ стягує на кордон із Харківщиною додаткові війська, розповів представник Нацгвардії Руслан Музичук. Їх відправляють на північ області. Ворог посилює мотострілецькі підрозділи для підтримки штурмів.

Журналісти The Telegraph назвали провалом наступ РФ у Харківській області. Незалежно від того, які ворог ставив перед собою "цілі", добитися їх на полі бою не вдалося.

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