Україна посилює захист ТЕС і залізниць: головне зі Ставки Зеленського

Президент Володимир Зеленський доручив посилити додатковими засобами ППО і РЕБ обʼєкти критичної інфраструктури, по яких ворог нещадно бʼє усю весну. Глава держави доповів про Ставку у четвер, 25 квітня.
Головну увагу військово-політичне командування звернуло на захист від ракетних ударів Росії. У повідомленні Зеленського вказується, що ідеться не тільки про прикриття енергообʼєктів, а й транспортних.
"Була велика й детальна доповідь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо прикриття життєво необхідних для країни об’єктів - не лише енергетичних, а й соціальних, безпекових, транспортних, забезпечення зв’язку тощо. По всіх галузях та всіма доступними нам засобами: інженерним, ППО та РЕБ. Зробив відповідні доручення та визначив терміни реалізації", - зазначив Зеленський.
Що таке Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ?
Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України (СВГ) – надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ, пише Вікіпедія.
Також Зеленський і Сирський отримали зведення з фронту.
"Основні напрямки, наші дії та ймовірні дії ворога, забезпечення війська всім необхідним", - додав президент.
Третє питання Ставки - контракти.
"Продовжуємо підсилювати власних виробників. Уцьому напрямі працюємо, зокрема, з партнерами, щоб виготовляти озброєння в Україні іноземним коштом. Ця галузь допомагає нам вистояти зараз і має величезну експортну перспективу після перемоги. Максимально сприяємо її розвитку. Раз на тиждень буду отримувати доповідь про нові контракти за звітний період", - уточнив глава держави.
Удари Росії по Україні - вибухи сьогодні
У четвер, 25 квітня, під час оголошеної повітряної тривоги російські війська завдали удару керованим авіаційним боєприпасом (КАБ) по Сумах. Окупанти атакували обʼєкт інфраструктури.
Крім того, росіяни вдарили по Балаклії на Харківщині - біля залізничного вокзалу.
Цього ж дня Росія атакувала українські об'єкти - на Черкащині та на Херсонщині. Зокрема, в Херсонській області були зафіксовані влучання в об'єкт критичної інфраструктури, приватні автомобілі та газопровід. Через російську агресію 3 людини отримали поранення.
Саме удари Росії по обʼєктах критичної інфраструктури, за даними ЗМІ, нібито переконали Білий дім передати Україні ракети ATACMS більшої дальності.
В інтервʼю ВВС очільник розвідки Кирило Буданов нещодавно заявив, що на Україну найближчим часом чекає важкий період на фронті. Ситуація може загостритися у період середина травня - початок червня цього року. Але ця ситуація буде не катастрофічною.
На думку експерта Олега Жданова, найближчим часом країна-агресорка Росія спробує влаштувати "похід ва-банк" та завдаватиме масованих ракетних ударів по Україні. Жданов наголосив, що атака безпілотниками по Київщині 23 квітня може бути передвісником масованого удару по Києву.
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