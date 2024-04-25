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Росіяни вдарили по Балаклії на Харківщині: "приліт" біля залізничного вокзалу

Руслана Заклінська
25 квітня 2024, 18:01
Росіяни обстріляли об’єкт інфраструктури міста, через що постраждало сім людей.
Росіяни вдарили по Балаклії на Харківщині: 'приліт' біля залізничного вокзалу
РФ обстріляла Балаклію / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.соm/Олег Синєгубов

У четвер, 25 квітня, російські окупанти атакували Балаклію Харківської області. Ворог поцілив у район залізничного вокзалу. Про це повідомив у начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району. Є влучання біля залізничного вокзалу", - написав Синєгубов.

Облуправління Нацполіції повідомило, що росіяни о 16:20 обстріляли об’єкт інфраструктури міста. Усі служби екстреного реагування працюють на місці події.

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За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу Балаклії постраждало сім людей. Директор обласного центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта розповів Суспільному, що травми постраждалих є незначними. Люди отримали здебільшого порізи від скла, які не становлять загрози для життя.

Перед атакою Повітряні сили відстежували активність російської тактичної авіації на сході та південному сході України, а також повідомляли про загрозу застосування авіаційних засобів ураження по прифронтових областях.

Атаки РФ по території України - останні новини

Як повідомляв Главред, 25 квітння російські окупанти здійснили авіаудар по об'єкту інфраструктури у Сумах. Для атаки окупанти використали керовані авіаційні бомби (КАБ).

Що таке КАби?

Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія.

Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Росіяни вдарили по Балаклії на Харківщині: 'приліт' біля залізничного вокзалу
Що відомо про КАБи / Інфографіка: Главред

Також вранці 25 квітня РФ завдала нових ударів по Черкащині та Херсонщині. Як повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець, у результаті обстрілу було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, шестеро людей постраждали. Вибуховою хвилею і уламками пошкоджено 47 приватних будинків на кількох вулицях.

Крім цього, речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш зауважив, що росіяни можуть завдати комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет та дронів до отримання пакета допомоги від США.

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