Удар по інфраструктурі, є постраждалі: РФ обстріляла Херсонщину та Черкащину

Як пише голова ХОДА Олександр Прокудін, минулої доби противник обстрілював кілька населених пунктів у регіоні - зокрема й обласний центр.

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РФ завдала чергових ударів по українських об'єктах / колаж Главред, фото УНІАН

Уранці в четвер, 25 квітня, країна-агресор РФ завдала чергових ударів по українських об'єктах - на Черкащині та на Херсонщині. Як пише керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець, унаслідок обстрілу було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, а шестеро людей постраждали.

"Зранку ворог атакував нашу Черкаську область. По швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист ППО. За попередньою інформацією, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі. Без загиблих. Станом на зараз по допомогу до медиків звернулися шестеро осіб. "Усі служби на місці", - йдеться в тексті.

Як пише керівник Херсонської облдержадміністрації Олександр Прокудін, минулої доби противник обстрілював одразу кілька населених пунктів у регіоні - зокрема й обласний центр.

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"Оперативна інформація з 06:00 24.04.2024 по 06:00 25.04.2024. Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Кизомис, Ромашкове, Інженерне, Садове, Берислав, Качкарівку, Ольгівку, Осокорівку та місто Херсон. Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок. Були зафіксовані влучання в об'єкт критичної інфраструктури, приватні автомобілі та газопровід. Через російську агресію 3 людини отримали поранення", - написав він.

Що таке крилата ракета? Крилата ракета (КР) - ракетна зброя одноразового запуску, наземного, повітряного і морського базування, траєкторія польоту якої визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.

Нині є безпілотною зброєю, повідомляє "Вікіпедія".

Ракетний удар по Україні 20 квітня - що відомо

Нагадаємо, що в Одесі рано вранці прогримів вибух. Перед цим у Повітряних силах попереджали, що в бік Одеської області летить ракета.

Також РФ уночі вдарила ракетами по Запоріжжю. Голова Запорізької ОДА повідомив, що російські загарбники атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя.

Секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв уранці 20 квітня розповів, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Він зазначив, що, за попередньою інформацією, люди не постраждали, житлові будинки не пошкоджено.

Як повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук, окупанти вночі запустили по Україні 7 ракет - збити вдалося дві. Частина ракет запускалися з Бєлгородської області РФ, інша частина - з акваторії Чорного моря. Також загарбники використовували розвідувальні дрони.

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