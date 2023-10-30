'Вгризлися в цей напрямок': Гетьман розкрив, чим важлива Авдіївка для окупантів

Олексій Гетьман повідомив, що росіянам важко захопити Авдіївку і подолати оборону на коксохімічному заводі.

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Гетьман розповів, чим важлива Авдіївка для окупантів / колаж: Главред, фото: 14 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

В інтерв'ю Главреду ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ Олексій Гетьман розповів, чи надовго росіяни вгризлися в Авдіївський напрямок і чому завдають удари по Авдіївці.

Майор ЗСУ повідомив, що Збройні сили України вже 9 років знаходяться в Авдіївці. Там багато місць, де можна оборонятися.

"Зокрема, це коксохімічний завод - там багато підземних комунікацій, які ми добре знаємо та можемо пересуватися цими ходами непомітно для ворога. Це фортеця. Є терикон - панівна висота, з якої зручно тримати оборону. Так, росіянам важко захопити Авдіївку", - вважає Гетьман.

Він також додав, що окупанти не зможуть подолати оборону на коксохімічному заводі.

"Може бути багато причин, чому вони саме зараз атакують місто. Приводом можна назвати і день народження Путіна 7 жовтня, і атаку на Ізраїль… Багато версій матимуть право на життя. Росія планувала бойові дії, проводила певне бойове зглагодження і вирішила атакувати саме у цей момент", - пояснив експерт.

Дивіться відео, у якому Олексій Гетьман розповів про загрози нових наступів Росії:

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, що ЗСУ повідомили, скільки літаків РФ збили за жовтень біля Авдіївки. Сили оборони Таврійського напрямку за жовтень знищили 6 літаків СУ-25. За минулу добу ворог втратив майже 50 одиниць війскової техніки.

Росія навколо Авдіївки зібрала 40 тис. військ і готується атакувати коксохім. Окупанти Росії в районі Авдіївки зібрали значні сили, проте є сумніви щодо укомплектованості їхніх військ, пишуть американські аналітики ISW.

Росія штурмує позиції ЗСУ під Мар'їнкою та Авдіївкою. Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку та активно застосовують авіацію. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат.

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