УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Більше Patriot: у США заінтригували заявою про передачу ЗРК Україні

Яна Ставська
30 квітня 2024, 22:36
Остін підтвердив, що особисто спілкувався з лідерами кількох країн, щоб ті поступилися своїми зенітними комплексами.
Більше Patriot: у США заінтригували заявою про передачу ЗРК Україні
Україна потребує більше установок Patriot / Колаж Главреда, фото: defense.gov

США сподіваються, що інші країни, які мають ЗРК Patriot, передадуть їх Україні. Главу Пентагону Ллойда Остіна на слуханнях Комітету з питань збройних сил Палати представників цитує "Європейська правда".

Минуле засідання у форматі "Рамштайн" саме цьому питанню було присвячено, зауважив він.

"Є країни, які мають Patriot, і що ми робимо - то це продовжуємо вести переговори з цими країнами. Я особисто розмовляв з лідерами кількох країн в останні два тижні, заохочуючи їх поступитись більшою кількістю засобів або надати більше засобів", - зазначив він.

відео дня

Як зауважують журналісти, Остін не уточнив, про які саме країни ідеться.

Допомога США та інших країн - Україна потребує Patriot

Попри нещодавнє схвалення США законопроєкту про нову допомогу Україні на 61 млрд доларів, у ЗСУ все ще критично бракує озброєння, щоб вести активну оборону. Цим скористалася Росія - за останній тиждень окупанти захопили близько 6 сіл на Сході України.

Існує очевидна потреба й у прикритті тилових міст. Президент Володимир Зеленський неодноразово звертався до Заходу з проханням терміново поставити додаткові ЗРК Patriot, яких у партнерів, за підрахунками Банкової, є 7 одиниць.

Обговорюється і можливість закриття неба над Заходом України польськими системами ППО. Це дозволило б військовим використовувати станції та пускові установки на інших напрямках.

Більше Patriot: у США заінтригували заявою про передачу ЗРК Україні
Patriot - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США ЗСУ військова допомога Ллойд Остін війна Росії та України ЗРК Patriot
Реклама

Головне за день

"Треба зірвати російський задум": Зеленський провів низку надважливих нарад

"Треба зірвати російський задум": Зеленський провів низку надважливих нарад

22:42 Політика
Більше Patriot: у США заінтригували заявою про передачу ЗРК Україні

Більше Patriot: у США заінтригували заявою про передачу ЗРК Україні

22:36 Україна
"Довіру підірвано": Столтенберг зробив важливу заяву після візиту до Києва

"Довіру підірвано": Столтенберг зробив важливу заяву після візиту до Києва

21:33 Україна
Всі головні новини

Популярне

Танцюрист-утікач Влад Яма показався в Криму 90559

Танцюрист-утікач Влад Яма показався в Криму

Після удочеріння двох дівчаток: Наталя Могилевська повідомила про свою нову дитину 48310

Після удочеріння двох дівчаток: Наталя Могилевська повідомила про свою нову "дитину"

Гороскоп на завтра 1 травня: Діви - вашу помилку викриють, Стрільців - поливатимуть брудом 9384

Гороскоп на завтра 1 травня: Діви - вашу помилку викриють, Стрільців - поливатимуть брудом

Масована нічна атака ATACMS на Крим: в окупантів - потужні втрати 4993

Масована нічна атака ATACMS на Крим: в окупантів - потужні втрати

Останні новини

23:23

Тепер не відбудеться: нова пасія Началджіоглу зробила провокаційне тату

22:44

Санта Дімопулос оголосила свою нову професію

22:42

"Треба зірвати російський задум": Зеленський провів низку надважливих нарад

22:39

Даша Кацуріна вперше показала свою стильну маму-красунюВідео

22:36

Більше Patriot: у США заінтригували заявою про передачу ЗРК Україні

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:26

Війська РФ змогли просунутись вперед: в ЗСУ назвали найгарячіші напрямки фронту

21:50

Чим натуральним можна пофарбувати яйця: результат вразить кожногоВідео

21:33

"Довіру підірвано": Столтенберг зробив важливу заяву після візиту до Києва

21:29

Цимбалару вперше висловилася про причини розриву з коханим після 10 років разом

Реклама
21:27

Гороскоп на травень 2024 для Водоліїв: астролог назвала найвдаліші дніВідео

21:17

РФ піде у великий наступ до 9 травня: прикордонник назвав напрямки

20:54

Незамінний на кухні та особливо небезпечний: з чого насправді роблять маргаринВідео

20:53

8 років без покарання: ЗМІ розкрили, як Мартиненко та інші фігуранти гучної справи НАБУ уникнули відповідальності

20:36

Є винятки: хто зможе отримати паспорт за кордоном усупереч обмеженням - МЗС

19:52

Окупанти вже "відгребли": в ОВА розповіли, чи готує РФ наступ на Харків

19:44

Як правильно мити машину: відповідь здивує досвідчених водіїв

19:33

В Україну вривається справжнє "пекло": якою буде погода у перший день травня

19:10

У Брюсселі та Вашингтоні уважно стежать за Україною в дуже важливій теміПогляд

19:06

Захищати не будуть: в Польщі різко висловились про повернення чоловіків до України

19:03

Трамп погрожує припинити допомагати Україні і висунув свою умову

Реклама
19:02

12 проколів на обличчі: зрадниця Тодоренко показала екстремальний пірсинг

18:38

За тиждень росіяни окупували до 6 сіл на Сході, Росія поспішає з наступом - NYT

18:26

Польща збиватиме ракети над Україною: НАТО може ухвалити надважливе рішення

18:19

"Нічого святого": в ЗСУ оцінили ймовірність Великоднього перемир'я з Росією

17:32

Є особливе місце: експерт розповіла, де не можна зберігати молоко в холодильнику

17:25

Найдорожча їжа у світі - перекус за тисячі доларів

17:14

Як огірочок: король Чарльз III вийшов у люди вперше після онкодіагнозуВідео

17:06

Ракетний удар по Україні на Великдень: українців попередили про нові провокації РФ

17:05

Куди потрібно сходити 1 травня, щоб вигнати з життя проблеми - прикмети дня

17:05

РФ завдаватиме більше масованих ударів по Україні у найближчі два місяці

16:59

Триває реєстрація на головну HR-премію країни від Української Асоціації HR Pro та robota.ua новости компании

16:49

Легендарний корабель М/S Alpo задля підтримки України вирушив у символічну місію на честь 80-річчя Нормандської операції актуально

16:43

"Мир в обмін на території": у США пояснили скандальні заяви Трампа

16:21

З митрополита УПЦ МП "Паші-мерседеса" зняли електронний браслет - ЗМІ

16:01

Це Жанна: Наталья Фріске побачила сестру

15:40

Вплине на хід боїв: розвідка оцінила наслідки удару по аеродрому РФ на Кубані

15:39

Лише одиниці знайдуть яблуко за 8 секунд: складна загадка на перевірку уважності

15:37

Масована нічна атака ATACMS на Крим: в окупантів - потужні втрати

15:34

Чи буде депортація ухилістів додому до України: заява Кабміну

15:20

Король Чарльз не зустрічатиметься з Гаррі: названо причину

Реклама
15:16

"Жму руку! Обнімаю!" - блюзнірство васала, яке привело війну в Україну, - Гладких про річницю діалогу Порошенка та Путіна

15:08

Церковне свято 1 травня: що заборонено робити у Страсну середу

15:00

Супер смачний салат на Великдень 2024: дивовижний рецепт, який попросять всіВідео

14:38

Зеленський оголосив про головну умову вступу України до НАТО

14:26

Знову наречена: Камалія підігріла чутки про нове заміжжя

14:11

Хапав за інтимні частини тіла: путініста Депардьє забрали в поліцію

13:58

Що робити, якщо вкусила бджола: лікарі описали правильну послідовність дійВідео

13:51

Китай допоміг режиму Путіна озброїтися рекордними темпами: у США розкрили деталі

13:29

Путіністка Успенська "приснула отрутою" в бік Пугачової

13:26

Дружина Віктора Розового розповіла про стан коміка після поранення в голову

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиції
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесТести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломкиНародні прикмети
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиЖіночі стрижкиПоради від Андре ТанаФарбування волосся
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти