Більше Patriot: у США заінтригували заявою про передачу ЗРК Україні

Остін підтвердив, що особисто спілкувався з лідерами кількох країн, щоб ті поступилися своїми зенітними комплексами.

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Україна потребує більше установок Patriot / Колаж Главреда, фото: defense.gov

США сподіваються, що інші країни, які мають ЗРК Patriot, передадуть їх Україні. Главу Пентагону Ллойда Остіна на слуханнях Комітету з питань збройних сил Палати представників цитує "Європейська правда".

Минуле засідання у форматі "Рамштайн" саме цьому питанню було присвячено, зауважив він.

"Є країни, які мають Patriot, і що ми робимо - то це продовжуємо вести переговори з цими країнами. Я особисто розмовляв з лідерами кількох країн в останні два тижні, заохочуючи їх поступитись більшою кількістю засобів або надати більше засобів", - зазначив він. відео дня

Як зауважують журналісти, Остін не уточнив, про які саме країни ідеться.

Допомога США та інших країн - Україна потребує Patriot

Попри нещодавнє схвалення США законопроєкту про нову допомогу Україні на 61 млрд доларів, у ЗСУ все ще критично бракує озброєння, щоб вести активну оборону. Цим скористалася Росія - за останній тиждень окупанти захопили близько 6 сіл на Сході України.

Існує очевидна потреба й у прикритті тилових міст. Президент Володимир Зеленський неодноразово звертався до Заходу з проханням терміново поставити додаткові ЗРК Patriot, яких у партнерів, за підрахунками Банкової, є 7 одиниць.

Обговорюється і можливість закриття неба над Заходом України польськими системами ППО. Це дозволило б військовим використовувати станції та пускові установки на інших напрямках.

Patriot - основні характеристики / Інфографіка Главреда

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