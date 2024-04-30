Більше Patriot: у США заінтригували заявою про передачу ЗРК Україні

США сподіваються, що інші країни, які мають ЗРК Patriot, передадуть їх Україні. Главу Пентагону Ллойда Остіна на слуханнях Комітету з питань збройних сил Палати представників цитує "Європейська правда".
Минуле засідання у форматі "Рамштайн" саме цьому питанню було присвячено, зауважив він.
"Є країни, які мають Patriot, і що ми робимо - то це продовжуємо вести переговори з цими країнами. Я особисто розмовляв з лідерами кількох країн в останні два тижні, заохочуючи їх поступитись більшою кількістю засобів або надати більше засобів", - зазначив він.відео дня
Як зауважують журналісти, Остін не уточнив, про які саме країни ідеться.
Допомога США та інших країн - Україна потребує Patriot
Попри нещодавнє схвалення США законопроєкту про нову допомогу Україні на 61 млрд доларів, у ЗСУ все ще критично бракує озброєння, щоб вести активну оборону. Цим скористалася Росія - за останній тиждень окупанти захопили близько 6 сіл на Сході України.
Існує очевидна потреба й у прикритті тилових міст. Президент Володимир Зеленський неодноразово звертався до Заходу з проханням терміново поставити додаткові ЗРК Patriot, яких у партнерів, за підрахунками Банкової, є 7 одиниць.
Обговорюється і можливість закриття неба над Заходом України польськими системами ППО. Це дозволило б військовим використовувати станції та пускові установки на інших напрямках.
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