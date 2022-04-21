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На Україну очікують важкі дні і тижні: Росія сподівається на бліцкриг на Донбасі до 9 травня - МВС

21 квітня 2022, 11:43

Окупанти РФ мають намір організувати референдуми на захоплених територіях, сказав Вадим Денисенко.

армія РФ, війська РФ
Доля війни Росії проти України вирішуватиметься в боях на Донбасі - Денисенко / Reuters

Росії проводить операцію щодо наступу на Донбасі. Наступні декілька днів або тижнів можуть бути досить важкими, вони визначать подальший хід війни. Окупаційні війська намагаються здійснити прорив у напрямку Краматорська та Слов'янська. Активні бойові дій тривають за міста Попасна, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне та Маріуполь. Загарбники все ще вірять, що вони можуть здійснити бліцкриг, щоб показати "перемогу" до 9 травня. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

У ефірі 24 каналу він розповів про те, що наразі РФ зосередила свої зусилля на Донецькій і Луганській областях. Там йдуть найжорсткіші бойові дії. Окупаційні сили намагаються здійснити прорив у напрямку Краматорська та Слов'янська. Активні бойові дії йдуть за Попасну, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне та Маріуполь.

За словами чиновника, в цих містах пройдуть ключові бої. Потрібно готуватися до складних днів. Окупанти вважають, що вони можуть реалізувати сценарій бліцкригу.

"Це ключові бої наступних тижнів. Саме там вирішується доля цієї війни. Нам треба готуватися до дуже складних наступних днів. Вони ще вважають, що можуть здійснити бліцкриг", - зазначив Денисенко.

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Також Вадим Денисенко підкреслив, що загарбники також намагаються організувати так звані "референдуми" на окупованих своїми військами територіях. Такі заходи розраховані на російських виборців, яким вони хочуть показати хоча б якусь "перемогу". Саме тому було призначено "референдум" на будній день – 27 квітня. ("Захід" окупантів у Херсонській області, - ред.).

Наступ Росії на Донбас

Президент Володимир Зеленський раніше оголосив про те, що Росія почала операцію з наступу на Донбасі. Окупанти сконцентрували значну кількість військ і одиниць техніки в регіоні. Але українці продовжуватимуть захищати свої землі.

Спікер Банкової Олексій Арестович вважає, що Москва ставить перед собою декілька завдань. Йдеться про взятті під контроль Рубіжного, Попасної та Сєвєродонецька. Загарбники збираються просунутися на Ізюмському напрямку в бік Слов'янська і Краматорська. Також вони мають намір рухатися в бік Гуляйполя Запорізької області та Маріуполя, а також у напрямку Херсонщини.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов каже, що Росія вже до Великодня планує захопити весь Донбас. За його словами, Путін, як і раніше, збирається знищити Україну як державу. Ситуація не зміниться до того моменту, допоки Київ не здобуде остаточну перемогу над Москвою.

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МВД російські війська Вадим Денисенко новини Донбасу війна Росії та України
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