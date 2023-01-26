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Захід посилить міць ЗСУ 100 танками Leopard: у Польщі назвали терміни передачі своїх бойових машин

26 січня 2023, 15:25
Польща збирається надати Україні 14 одиниць сучасних німецьких танків Leopard, сказав заступник міністра оборони країни Войцех Скуркевич.
Леопард, Польща
Польща веде перемовини з союзниками, щоб Україна отримала більше танків Leopard / Колаж Bundeswehr, УНІАН

Країни-союзники України на першому етапі мають намір поставити Києву близько 100 танків Leopard. Польща готова передати 14 сучасних бойових машин вже протягом декількох тижнів. Про це заявив заступник міністра оборони Войцех Скуркевич.

Як повідомляє Dziennik Gazeta Prawna, він розповів про те, що Варшава повинна передати Києву свої танки Leopard протягом декількох тижнів. За цей період часу завершиться підготовка екіпажів українських солдатів.

"Як тільки українці пройдуть навчання, ми будемо готові передати танки українській стороні", - зазначив Скуркевич.

Також заступник міністра сказав, що Польща веде діалог з союзниками щодо "танкової коаліції", щоб Україні було надано більше танків Leopard. За його словами, наразі в Європі є більше 2 тисяч німецьких танків. Варшава розраховує на передачу Україні близько 100 Leopard вже на першому етапі.

"Ми розраховуємо, що на першому етапі нам вдасться зібрати як мінімум бригаду, близько 100 Leopard, які ми зможемо спільно передати українській стороні", - підкреслив Войцех Скуркевич.

Україна отримає танки Leopard 2

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 25 січня зробив заяву про те, що німецький уряд ухвалив рішення про постачання Україні танків Leopard 2.

При цьому Берлін дозволить країнам, у яких є німецькі танки Leopard, передати їх Україні.

Згідно з даними німецького видання Spiegel, Захід надасть Україні близько 80 танків Leopard. Йдеться про два танкові батальйони по 40 одиниць техніки.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус уточнив, що Україна отримає танки Leopard 2 приблизно за 3 місяці. Берлін відправить Києву два батальйони бойових машин. Перша партія - 14 одиниць Leopard 2A6 - повинні швидко підготувати для їх постачання українській державі

Дивіться відео ТСН - США та Німеччина передадуть Україні Abrams з Leopard 2

Танки Abrams для України:

новини Польщі війна Росії та України Танк Leopard 2
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