На українців чекає аномально теплий лютий: що прогнозують синоптики

В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в останній місяць зими.

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Прогноз погоди на лютий 2025: що кажуть в Укргідрометцентрі / Фото: УНІАН

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Якою буде погода в Україні в останній місяць зими

Чи багато буде опадів у лютому

Погода в Україні в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Середня місячна температура повітря очікується від 3° морозу до 2° тепла, що на півтора-два градуси вище за норму. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму. Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Синоптик прогнозує, що місячна кількість опадів у лютому очікується 25-65 мм, що менше за норму.

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В Укргідрометцентрі додали, що середня місячна температура повітря в лютому становить 0-5° морозу, на півдні Одещини, у Криму та Закарпатті місцями 1-4° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря - 24-39° морозу, на півдні Одеської області та в Криму 15-23° морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 12-20° тепла, у Криму, південних, Вінницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях місцями 21-24°, на високогір'ї Карпат 9-11° тепла. Середня місячна кількість опадів становить 22-67 мм, у Карпатах 74-108 мм.

Погода на сьогодні та завтра

Наразі в Україні фіксується справжня весняна погода. Тепло і сухо буде ще кілька днів.

Лише в західних областях 29 січня синоптики прогнозують подекуди невеликий дощ, вночі в Карпатах із мокрим снігом та поривчастим вітром.

Температура повітря у східних областях та в Карпатах вночі температура повітря становитиме від 3 тепла до 3 морозу, вдень - від +2 до +8 градусів.

На решті території вночі - від 0 до 6 тепла, а вдень - до +10 градусів.

Прогноз погоди на 28 січня / meteo.gov.ua

Погода в Україні 29 січня 2025 року / meteo.gov.ua

Погода в Україні - прогнози

Як повідомляв Главред, синоптик Наталка Діденко повідомляє, що в Україну йде справжня весна. Кінець січня в Україні буде дуже теплим. Температура повітря може підвищитися до +16 градусів.

Раніше керівниця відділу метеорологічних прогнозів "Укргідрометцентру" Наталка Голеня розповіла, що погода в Україні в січні 2025 року буде досить теплою, як для зими. Очікується, що температура повітря буде вищою за норму на 1,5-2 градуси, що досить помітно як для зимового місяця.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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