На Україну 5 листопада чекають відключення світла: Київ і 7 регіонів зіткнуться з обмеженнями

Графіки відключення світла в Україні складають оператори розподільних мереж окремо, розклади повинні публікуватися заздалегідь.
В Україні в суботу, 5 листопада, очікуються планові відключення світла. Обмеження чекають на Київ, а також Київську, Чернігівську, Черкаську, Житомирську, Сумську, Харківську та Полтавську області. Електроенергію повинні вимикати за певним розкладом, яке повинні публікувати заздалегідь.
Як повідомляють у пресслужбі Укренерго, диспетчерський центр компанії з 6:00 передав регіональним операторам розподільних мереж обсяги для обмеження постачання електроенергії.
Де вимикатимуть світло в Україні 5 листопада
- Київ
- Київська область
- Чернігівська область
- Черкаська область
- Житомирська область
- Сумська область
- Харківська область
- Полтавська область
Як уточнили енергетики, погодинні відключення передбачають щоденні обмеження постачань електроенергії в рамках певного графіка.
Розклад складається операторами розподільних мереж (обленерго) спеціально для кожного регіону. Графіки повинні публікуватися заздалегідь. Вони повинні розміщуватися на сайтах обленерго.
Відключення світла в Україні
У ресурсопостачальній організації YASNO раніше уточнили, що інженери відключення світла в Україні ділять на два типи – аварійні та стабілізаційні.
Аварійні застосовуються, коли інфраструктуру пошкоджено, або знищено, через обстріл з боку окупанти РФ. Вони можуть тривати невизначений час.
Стабілізаційні відключення застосовуються, коли потрібно збалансувати роботу енергомереж за вказівкою Укренерго.
В Укренерго розповіли, чому в одних українців довго немає світла, а в інших його не відключають.
Член правління компанії Олексій Брех сказав, що диспетчери роблять це не спеціально – вони стежать не за будинками, а за перевищенням споживання електроенергії на кожній мережі. У великих містах є будинки, які живляться від тієї ж лінії, що і лікарні, школи, водоканали і критичні об'єкти, які відключати не можна.
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