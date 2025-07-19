Україна може перейти на 4-денний робочий тиждень: названо умову і терміни

Нові моделі праці прийдуть в Україну, але є одна умова.

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Чи реально в Україні впровадити 4-денний робочий тиждень / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Що сказала Луцишин:

Для компаній перехід на 4-денний робочий тиждень може бути складний

Під час війни не варто обговорювати скорочення робочого тижня

Після переходу в іншу фазу Україна може змінити кількість робочих днів тижня

Після того, як Польща в експериментальному порядку почала вводити 4-денні робочі тижні в Україні також заговорили про такий формат. Керівниця західноукраїнського офісу Європейської бізнес асоціації Мар'яна Луцишин розповіла 24 каналу, наскільки це можливо.

За її словами, перехід з 5-денного на 4-денний робочий тиждень для багатьох компаній буде складним через необхідність реалізації без втрати ефективності у виробництві.

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Водночас в офісному середовищі приклади гнучкого графіка вже досить поширені і скорочення тижня до 4 робочих днів можуть впроваджувати не у пікові періоди, коли оплата праці прив'язана лише до результату.

Луцишин наголосила й на тому, що сьогодні триває повномасштабна війна, через яку тисячі українців перебувають на фронті без вихідних. Тому зараз обговорення скорочення робочого тижня може призвести до суспільного резонансу.

Але коли країна перейде в іншу фазу перехід до нових моделей праці обов'язково відбудеться.

Впровадження 4-денного робочого тижня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні можуть запровадити 4-денний робочий тиждень. Але такий формат можливий лише за домовленістю між працівником і роботодавцем.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що на період війни 4-денний робочий тиждень не може бути обов’язковим. Втім, за погодження умов між бізнесом і працівниками такий режим роботи можуть ввести й під час воєнного стану.

4-денний робочий тиждень в Україні може працювати так: кількість годин не змінюється - просто всі 40 годин переносяться на чотири дні. Або ж працедавець і робітник компанії будуть домовлятися про умови роботи в особистому порядку.

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Про персону: Марʼяна Луцишин Марʼяна Луцишин - керівниця Західноукраїнського офісу Європейської Бізнес Асоціації. Раніше працювала у Львівський облдержадміністрації, де розробляла та впроваджувала різноманітні програми підтримки і розвитку малого та середнього бізнесу.

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