Україна може перейти на 4-денний робочий тиждень: названо умову і терміни

Що сказала Луцишин:
- Для компаній перехід на 4-денний робочий тиждень може бути складний
- Під час війни не варто обговорювати скорочення робочого тижня
- Після переходу в іншу фазу Україна може змінити кількість робочих днів тижня
Після того, як Польща в експериментальному порядку почала вводити 4-денні робочі тижні в Україні також заговорили про такий формат. Керівниця західноукраїнського офісу Європейської бізнес асоціації Мар'яна Луцишин розповіла 24 каналу, наскільки це можливо.
За її словами, перехід з 5-денного на 4-денний робочий тиждень для багатьох компаній буде складним через необхідність реалізації без втрати ефективності у виробництві.
Водночас в офісному середовищі приклади гнучкого графіка вже досить поширені і скорочення тижня до 4 робочих днів можуть впроваджувати не у пікові періоди, коли оплата праці прив'язана лише до результату.
Луцишин наголосила й на тому, що сьогодні триває повномасштабна війна, через яку тисячі українців перебувають на фронті без вихідних. Тому зараз обговорення скорочення робочого тижня може призвести до суспільного резонансу.
Але коли країна перейде в іншу фазу перехід до нових моделей праці обов'язково відбудеться.
Впровадження 4-денного робочого тижня - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні можуть запровадити 4-денний робочий тиждень. Але такий формат можливий лише за домовленістю між працівником і роботодавцем.
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що на період війни 4-денний робочий тиждень не може бути обов’язковим. Втім, за погодження умов між бізнесом і працівниками такий режим роботи можуть ввести й під час воєнного стану.
4-денний робочий тиждень в Україні може працювати так: кількість годин не змінюється - просто всі 40 годин переносяться на чотири дні. Або ж працедавець і робітник компанії будуть домовлятися про умови роботи в особистому порядку.
Читайте також:
- Україну розпече до +37 градусів: стала відома дата сильної спеки
- Дочка не бачила маму від початку війни: емоційне повернення дітей з окупації
- Ворог заявив про початок штурмів Покровська: в ЗСУ прокоментували ситуацію
Про персону: Марʼяна Луцишин
Марʼяна Луцишин - керівниця Західноукраїнського офісу Європейської Бізнес Асоціації. Раніше працювала у Львівський облдержадміністрації, де розробляла та впроваджувала різноманітні програми підтримки і розвитку малого та середнього бізнесу.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред