Понад 1 500 грн щомісяця: пенсіонерам України виплатять приємні надбавки

Для оформлення доплат необхідно звернутися до Пенсійного фонду та надати відповідні документи.

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Хто з пенсіонерів отримає надбавки / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Як пенсіонери можуть підвищити виплати на 1 514 грн

Хто з пенсіонерів отримає більше грошей

В Україні для людей поважного віку передбачені спеціальні доплати до пенсій, які можуть суттєво покращити їхній фінансовий стан. Деякі категорії пенсіонерів мають право одразу на кілька видів допомоги, що в підсумку дозволяє підвищити щомісячну виплату більш ніж на 1 500 гривень. Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Кому належить доплата до пенсії за віком?

Зокрема, одна з таких надбавок - це доплата за вік. Якщо пенсіонеру виповнилося 80 років, йому автоматично нараховується щомісячна доплата у розмірі 570 гривень.

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Цю підтримку запровадили у 2020 році, спочатку сума становила 500 грн, але з часом її підвищили. Право на неї мають ті громадяни, чия основна пенсія не перевищує 10 340,35 грн. Якщо така виплата не надходить, навіть попри вік, слід звернутись до Пенсійного фонду для з’ясування причин.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Инфографика - Главред

Яка доплата пенсіонерам старше 80 років?

Ще одна важлива надбавка - 944 гривні на місяць призначається пенсіонерам, які старші за 80 років і проживають на самоті. Ця допомога передбачена для тих, хто не має працездатних родичів, зобов’язаних за законом здійснювати догляд.

Якщо ж діти пенсіонера вже не працюють через вік або стан здоров’я, це не скасовує права на доплату. Для оформлення потрібно надати медичний висновок про потребу в постійному догляді.

Таким чином, самотні пенсіонери 80+ років, які потребують сторонньої допомоги, можуть розраховувати на обидві виплати. Загалом 1 514 грн щомісячно, що суттєво доповнює їхню основну пенсію.

Виплати пенсій в Україні - що відомо

Главред раніше розповідав про те, хто в Україні отримує найбільші пенсії. Наприклад, людина із середньою зарплатою 18,8 тис. грн і повним трудовим стажем може розраховувати на пенсію лише у 4,7 тис. грн.

Водночас є можливість отримувати й вищу пенсію, аж до 11 тисяч гривень, але для цього потрібно відповідати певним умовам. Щоб перевірити, чи маєте ви право на таку виплату, можна скористатися спеціальним пенсійним калькулятором.

Однак є і менш приємні новини: деякі пенсіонери можуть залишитися без виплат. У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, з яких причин це може статися та як цього уникнути.

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Про джерело: ТСН ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

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