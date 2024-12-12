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Наближаються ключові бої: росіяни збрехали про захоплення Курахового - Сазонов

Анна Косик
12 грудня 2024, 14:49
313
Ситуація на Курахівському напрямку вкрай напружена, однак про окупацію міста мова не йде.
Карта Курахово, ВСУ
У центральній частині міста тривають запеклі бої / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Що сказав Сазонов:

  • Росія запустила фейк про захоплення Курахового
  • Ворог кидає на Курахівський напрямок дуже багато сил
  • Армія РФ прагне захопити усю Донецьку область

Армія країни-агресорки Росії запустила в Мережі фейкову інформацію про нібито взяття Курахового, що в Донецькій області. Військовослужбовець ЗСУ, журналіст, політолог Кирило Сазонов відреагував на цю інформацію в етері телеканалу FREEДОМ.

За його словами, наразі окупантам не вдалося захопити це місто, хоча загальна ситуація справді залишається важкою і ворог намагається обійти Курахове з флангів.

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Для того щоб протиснути українську оборону противник застосовує велику кількість живої сили та засобів, бої точаться вже у самому Кураховому, у центральній частині міста.

Наближаються ключові бої: росіяни збрехали про захоплення Курахового - Сазонов
Курахове / Інфографіка: Главред

Сазонов також розповів, що бої тривають і в районі Великої Новосілки, куди окупаційні війська стягують усі свої сили.

"Там зараз будуть ключові бої. Загалом, Курахово-Покровський, Времівський напрямки - найважчі", - наголосив він.

Штурмуючи на цих ділянках фронту ворог першочергово хоче виконати пріоритетну мету із окупації усієї Донецької та Запорізької областей. При цьому командування РФ не шкодує ані живої сили, ані техніки задля цієї цілі.

Наступ РФ на Курахове - останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сили оборони України активно проводять контроперації, спрямовані на послаблення російських військ, зокрема на Курахівському напрямку, який є надзвичайно важливим у нинішньому протистоянні.

Раніше у ЗСУ заявили, що на Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога. Для противника на цьому напрямку важливо вирівняти лінію оборони, адже це дасть можливість окупантам перегрупуватися та вивести деякі підрозділи на відновлення.

Нагадаємо, Главред писав, що попри це на Курахівському напрямку ситуація залишається вкрай напруженою і поступово погіршується. Українські військові ведуть ар'єргардні бої, намагаючись виграти час і завдати противнику максимальних втрат.

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Хто такий Кирило Сазонов?

Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України.

Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

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війна в Україні ЗСУ Курахове Запорізька область російські війська Покровськ Фронт
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