"Продірявили дорогу": українські сапери підірвали шлях разом з російським ЗРК

Зруйнований російський ЗРК "Тор М1"/ Генштаб ЗСУ

Українські військові не дозволили зенітно-ракетному комплексу окупантів "Тор М1" доїхати до місця призначення.

Сапери підірвали російську ворожу техніку. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

"Російський ЗРК "Тор М1" не зміг доїхати куди мав – якісь дірки на дорозі… Хто б це міг зробити? Українські сапери сором'язливо мовчать...", – зазначили у Генштабі.

Також Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив фото знищеної ЗРК противника.

Раніше президент України Володимир Зеленський опублікував нове відеозвернення 21 березня – у 26-й день війни в Україні. Президент нагадав, що Україна бореться за прагнення бути з Європою на полі бою, і додав, що громадяни Німеччини можуть допомогти в цьому тиском на політиків.

Нагадаємо, експерт пояснив, як вплине на хід війни залучення Росією білорусів і сирійців. Бойовиків з Сирії хочуть застосувати під час спроби блокади Києва. Проте сирійці в Україні стикнуться одразу з декількома проблемами, зокрема, мовною.

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