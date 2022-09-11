Українські військові звільнили смт Чкаловське на Харківщині

ЗСІ звільнили смт Чкаловське на Харківщині / Скріншот

Українські військові продовжують контрнаступати на Харківщині. Їм вдалося звільнити ще один населений пункт - смт Чкаловське. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Чкаловське звільнили бійці 14-ї окремої механізованої бригади ім. княза Романа Великого.

Зеленський показав, як над населеним пунктом майорить український прапор та запевнив, що на цьому українські захисники зупинятися не будуть.

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"Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області. І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села. Дякую всім нашим героям!" - написав Володимир Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ у Харківській області

Сили оборони України проводять контрнаступальну операцію у Харківській області з метою звільнення своїх територій від окупації Росії. Загарбників вибивають із зайнятих ними позицій. Вже звільнені Балаклія, Волохів Яр, Іванівка, Борщівка, Шевченкове та інші населені пункти.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що Україна повернула під свій контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. Там відновлюється життєдіяльність і порядок. Проводяться заходи з метою забезпечення безпеки.

10 вересня бійці армії України підняли прапор над Куп'янськом. Місто на кордоні з Росією перебувало під окупацією Москви з самого початку повномасштабної війни. Куп'янськ - важливий транспортний вузол. Містом йшла основна лінія постачання російських окупантів.

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