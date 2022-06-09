Українські бійці "підсмажили" ворога у полі: російська БМП згоріла з рашистами

Ворожу БМД знищили захисники з 59 окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка.
Українські бійці "підсмажили" черговий екіпаж рашистів, які їхали у ворожій БМП. Відео знищення рашистської техніки опублікували в Telegram "Третя Сила".
Ворожу БМД знищили захисники з 59 окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка.
На кадрах, окрім палаючої техніки ворога, видно поле, яке розстріляне сотнями снарядів.
Нещодавно стало відомо, що українські бійці накрили ворожі війська, які намагалися вдарити у фланг українським підрозділам. Рашисти в паніці тікали від українських артилеристів.
Нагадаємо, бійці ЗСУ здійснили два точні удари з авіації по скупченню сил російських окупантів і по одному з їхніх опорних пунктів у Херсонській області. Також вони знищили 3 ворожі склади боєприпасів і 30 окупантів.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти у кількох місцях на Донбасі обстріляли позиції українських воїнів та висунулися на штурм.
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